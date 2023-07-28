У Бучі помітили БпЛА зі специфічним маркуванням: що каже про це влада

Безпілотник з жовто-блакитним маркуванням у Бучі. Фото: Бучанська міська рада

На Київщині, а саме в Бучі, жителі помітили безпілотник з жовто-блакитним маркування. Місцева влада закликала містян не лякатися таких БпЛА.

Про це йдеться на офіційному сайті Бучанської міської ради.

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За словами місцевою влади, такі безпілотники будуть будуть доправляти гуманітарні вантажі, лікарські засоби та компоненти крові.

"Відповідний проєкт доставки є гуманітарним за підтримки міжнародних партнерів і реалізується виключно для оперативної логістики медичних препаратів у лікарні. При наближенні до медичного закладу, будуть знижуватись до 20-40 м та скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашюті. Посадка вантажу відбуватиметься у визначеній зоні із точністю приземлення до 5-10 м", — йдеться в повідомленні.

Який вигляд мають безпілотники

БПЛА білого кольору з червоними крилами (розмах крила – 3 м) матимуть жовто-блакитне маркування на нижній частині корпусу. Вони можуть літати декілька разів на день у світлу пору доби на висоті 100-300 м – звук у них майже відсутній.

"Бучанська громада – одна з перших, яка реалізує даний проєкт. Таким чином, ми отримаємо шанс значно підсилити спроможність нашого регіону вчасно та якісно забезпечувати ліками і компонентами крові наших громадян", — кажуть у Бучанській міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська обласна прокуратура встановила особи одинадцятьох військових 37-ої окремої мотострілкової бригади 36-ої загальновійськової армії Збройних Сил РФ, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Їм заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Додамо, на вході в Бучанський міський парк встановили нову інсталяцію. Її створили в пам'ять людям, яких вбили російські окупанти.