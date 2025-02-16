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В любом случае радиация не выйдет за пределы Чернобыля, — эксперт

16 февраля 2025 17:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Эксперт объяснил, может ли радиация с ЧАЭС дойти до Киева
ЧАЭС после атаки. Иллюстративное фото: Humanitarian Media Hub
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в субботу, 15 февраля, атаковали беспилотником Чернобыльскую атомную электростанцию, в результате чего повреждено укрытие четвертого реактора. Повышения уровня радиации не наблюдается, но в любом случае загрязнение не выйдет за пределы зоны отчуждения.

Об этом заявил член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в эфире КИЇВ24.

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По словам Емельяненко, в радиационном плане нам не о чем волноваться, потому что россияне попали в конфайнмент — защитную конструкцию ядерного реактора.

"Нам очень повезло, что они попали именно туда, потому что это отверстие находится далеко от укрытия старого саркофага, который прятал радиацию почти 40 лет", — сказал он.

Эксперт пояснил, что на самом саркофаге конструкции достаточно аварийные, именно поэтому этот конфайнмент и начали строить над ним и после завершения работ планировался разбор реактора. Но его не разобрали, поэтому любые отверстия в новом конфайнменте не повлекут выход радиации изнутри старого саркофага.

"Куда бы они там не попали, там может быть загрязнение радиусом 500 метров, километр или два километра. А центр Чернобыльской зоны, где хранится отработанное ядерное топливо и очень много всего радиоактивного мусора — в 30 километрах от жилой части Украины", — уточнил Емельяненко.

По его мнению, распространить эту радиацию так, чтобы она добралась до Киева - невозможно. Он вспомнил пожары в 2020 году, когда горел Чернобыль и отметил, что это было более опасным. Но даже тогда, когда огонь поднимал радионуклиды в воздух — их уровень был недостаточным, чтобы как-то повлиять на организм человека.

Напомним, на ЧАЭС после российской атаки побывали представители МАГАТЭ и оценили угрозу загрязнения радиацией. Сейчас ухудшение ситуации не зафиксировано.

Также спасатели до сих пор работают, чтобы потушить пожар на ЧАЭС. Возгорание поддерживается легковоспламеняющимися материалами, которыми обшита крыша.

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