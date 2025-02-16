Експерт пояснив, чи може радіація з ЧАЕС дійти до Києва

ЧАЕС після атаки. Ілюстративне фото: Humanitarian Media Hub

Російські війська у суботу, 15 лютого, атакували безпілотником Чорнобильську атомну електростанцію, внаслідок чого пошкоджено укриття четвертого реактора. Підвищення рівня радіації не спостерігається, але в будь-якому випадку забруднення не вийде за межі зони відчуження.

Про це заявив член громадської ради Державного агентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко в ефірі КИЇВ24.

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Ситуація на ЧАЕС після атаки

За словами Ємельяненка, в радіаційному плані нам немає про що хвилюватися, тому що росіяни влучили у конфайнмент — захисну конструкцію ядерного реактора.

"Нам дуже пощастило, що вони влучили саме туди, бо цей отвір знаходиться далеко від укриття старого саркофагу, який ховав радіацію майже 40 років", — сказав він.

Експерт пояснив, що на самому саркофазі конструкції достатньо аварійні, саме тому цей конфайнмент і почали будувати над ним і після завершення робіт планувався розбір реактора. Але його не розібрали, тому будь-які отвори у новому конфайнменті не спричинять вихід радіації зсередини старого саркофагу.

"Куди б вони там не влучили, там може бути забруднення радіусом 500 метрів, кілометр чи два кілометри. А центр Чорнобильської зони, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо і дуже багато усього радіоактивного сміття — за 30 кілометрів від житлової частини України", — уточнив Ємельяненко.

На його думку, поширити цю радіацію так, аби вона дісталася Києва — неможливо. Він пригадав пожежі у 2020 році, коли горів Чорнобиль та зауважив, що це було більш небезпечним. Але навіть тоді, коли вогонь підіймав радіонукліди у повітря — їх рівень був недостатнім, аби якось вплинути на організм людини.

Нагадаємо, на ЧАЕС після російської атаки побували представники МАГАТЕ та оцінили загрозу забруднення радіацією. Наразі погіршення ситуації не зафіксовано.

Також рятувальники досі працюють, аби загасити пожежу на ЧАЕС. Загоряння підтримується легкозаймистими матеріалами, якими обшитий дах.