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В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

23 ноября 2024 00:20
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
На каких улицах Киева и почему 21–23 ноября не будет работать система оповещения о воздушной тревоге
Система оповещения о воздушной тревоге. Фото иллюстративное: Львовская ОВА
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов Киева временно не работает система оповещения о воздушной тревоге. Причина — технические проблемы на оборудовании "Укртелекома".

Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщили в ГСЧС Украины.

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Система оповещения не работает по адресам:

  • проспект Берестейский — от улицы Вячеслава Чорновила до Большой Кольцевой;
  • улица Борщаговская — проспект Любомира Гузара;
  • улица Дегтяревская;
  • улица Вадима Гетьмана — улица Александра Довженко;
  • улица Зоологическая;
  • улица Николая Василенко (от станции метро "Берестейская" по бульвару Вацлава Гавела);
  • улица Мечты;
  • улица Даниила Щербаковского;
  • бульвар Академика Вернадского;
  • улица Святошинская;
  • улица Героев Космоса;
  • улица Коперника;
  • улица Шолуденко;
  • улица Богдана Гаврилишина.

О сигнале воздушной тревоги граждан на этих улицах Киева с помощью громкоговорителей будут информировать подразделения ГСЧС и Нацполиции.

По информации "Укртелекома", возобновить работу системы оповещения должны до 18:00 25 ноября.

Ранее спикер КМГА Михаил Шаманов объяснил, почему во время воздушной тревоги в Киеве не открывают наземные станции метро. По его словам, это необходимо для безопасности граждан, ведь угрозу при обстреле составляют и самые вражеские цели, и обломки, разлетающиеся в результате их уничтожения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров договаривается с международными партнерами о передаче новых систем ПВО. Также он напомнил, что правила безопасности в Украине остаются неизменными: во время сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно направляться к укрытию.

Киев ГСЧС воздушная тревога война в Украине сирена сигналы

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