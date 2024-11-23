На каких улицах Киева и почему 21–23 ноября не будет работать система оповещения о воздушной тревоге

В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге
В отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов Киева временно не работает система оповещения о воздушной тревоге. Причина — технические проблемы на оборудовании "Укртелекома".
Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщили в ГСЧС Украины.
На каких улицах не работает оповещение и как граждане будут узнавать о тревоге
Система оповещения не работает по адресам:
- проспект Берестейский — от улицы Вячеслава Чорновила до Большой Кольцевой;
- улица Борщаговская — проспект Любомира Гузара;
- улица Дегтяревская;
- улица Вадима Гетьмана — улица Александра Довженко;
- улица Зоологическая;
- улица Николая Василенко (от станции метро "Берестейская" по бульвару Вацлава Гавела);
- улица Мечты;
- улица Даниила Щербаковского;
- бульвар Академика Вернадского;
- улица Святошинская;
- улица Героев Космоса;
- улица Коперника;
- улица Шолуденко;
- улица Богдана Гаврилишина.
О сигнале воздушной тревоги граждан на этих улицах Киева с помощью громкоговорителей будут информировать подразделения ГСЧС и Нацполиции.
По информации "Укртелекома", возобновить работу системы оповещения должны до 18:00 25 ноября.
Ранее спикер КМГА Михаил Шаманов объяснил, почему во время воздушной тревоги в Киеве не открывают наземные станции метро. По его словам, это необходимо для безопасности граждан, ведь угрозу при обстреле составляют и самые вражеские цели, и обломки, разлетающиеся в результате их уничтожения.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров договаривается с международными партнерами о передаче новых систем ПВО. Также он напомнил, что правила безопасности в Украине остаются неизменными: во время сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно направляться к укрытию.
Читайте Новини.LIVE!