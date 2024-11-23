На каких улицах Киева и почему 21–23 ноября не будет работать система оповещения о воздушной тревоге

Система оповещения о воздушной тревоге. Фото иллюстративное: Львовская ОВА

В отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов Киева временно не работает система оповещения о воздушной тревоге. Причина — технические проблемы на оборудовании "Укртелекома".

Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщили в ГСЧС Украины.

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Система оповещения не работает по адресам:

проспект Берестейский — от улицы Вячеслава Чорновила до Большой Кольцевой;

улица Борщаговская — проспект Любомира Гузара;

улица Дегтяревская;

улица Вадима Гетьмана — улица Александра Довженко;

улица Зоологическая;

улица Николая Василенко (от станции метро "Берестейская" по бульвару Вацлава Гавела);

улица Мечты;

улица Даниила Щербаковского;

бульвар Академика Вернадского;

улица Святошинская;

улица Героев Космоса;

улица Коперника;

улица Шолуденко;

улица Богдана Гаврилишина.

О сигнале воздушной тревоги граждан на этих улицах Киева с помощью громкоговорителей будут информировать подразделения ГСЧС и Нацполиции.

По информации "Укртелекома", возобновить работу системы оповещения должны до 18:00 25 ноября.

Ранее спикер КМГА Михаил Шаманов объяснил, почему во время воздушной тревоги в Киеве не открывают наземные станции метро. По его словам, это необходимо для безопасности граждан, ведь угрозу при обстреле составляют и самые вражеские цели, и обломки, разлетающиеся в результате их уничтожения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров договаривается с международными партнерами о передаче новых систем ПВО. Также он напомнил, что правила безопасности в Украине остаются неизменными: во время сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно направляться к укрытию.