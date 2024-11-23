На яких вулицях Києва та чому 21–23 листопада не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу

У частині Києва три дні не працюватиме оповіщення про тривогу
В окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів Києва тимчасово не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Причина — технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому".
Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомили у ДСНС України.
На яких вулицях не працює оповіщення та як громадяни дізнаватимуться про тривогу
Система оповіщення не функціонує за адресами:
- проспект Берестейський — від вулиці В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
- вулиця Борщагівська — проспект Любомира Гузара;
- вулиця Дегтярівська;
- вулиця Вадима Гетьмана — вулиця Олександра Довженка;
- вулиця Зоологічна;
- вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульвар Вацлава Гавела);
- вулиця Мрії;
- вулиця Данила Щербаківського;
- бульвар Академіка Вернадського;
- вулиця Святошинська;ї
- вулиця Героїв Космосу;
- вулиця Коперника;
- вулиця Шолуденка;
- вулиця Богдана Гаврилишина.
Про сигнал повітряної тривоги громадян на цих вулицях Києва за допомогою гучномовців інформуватимуть підрозділи ДСНС і Нацполіції.
За інформацією "Укртелекому", відновити роботу системи оповіщення мають до 18:00 25 листопада.
Раніше речник КМВА Михайло Шаманов пояснив, чому під час повітряної тривоги в Києві не відкривають наземні станції метро. За його словами, це необхідно для безпеки громадян, адже загрозу під час обстрілу становлять і самі ворожі цілі, і уламки, які розлітаються внаслідок їх знищення.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров домовляється з міжнародними партнерами про передачу нових систем ППО. Також він нагадав, що правила безпеки в Україні лишаються незмінними: під час сигналу повітряної тривоги, необхідно негайно прямувати до укриття.
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