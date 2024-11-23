На яких вулицях Києва та чому 21–23 листопада не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу

Система оповіщення про повітряну тривогу. Фото ілюстративне: Львівська ОВА

В окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів Києва тимчасово не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Причина — технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому".

Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомили у ДСНС України.

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Система оповіщення не функціонує за адресами:

проспект Берестейський — від вулиці В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вулиця Борщагівська — проспект Любомира Гузара;

вулиця Дегтярівська;

вулиця Вадима Гетьмана — вулиця Олександра Довженка;

вулиця Зоологічна;

вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульвар Вацлава Гавела);

вулиця Мрії;

вулиця Данила Щербаківського;

бульвар Академіка Вернадського;

вулиця Святошинська;ї

вулиця Героїв Космосу;

вулиця Коперника;

вулиця Шолуденка;

вулиця Богдана Гаврилишина.

Про сигнал повітряної тривоги громадян на цих вулицях Києва за допомогою гучномовців інформуватимуть підрозділи ДСНС і Нацполіції.

За інформацією "Укртелекому", відновити роботу системи оповіщення мають до 18:00 25 листопада.

Раніше речник КМВА Михайло Шаманов пояснив, чому під час повітряної тривоги в Києві не відкривають наземні станції метро. За його словами, це необхідно для безпеки громадян, адже загрозу під час обстрілу становлять і самі ворожі цілі, і уламки, які розлітаються внаслідок їх знищення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров домовляється з міжнародними партнерами про передачу нових систем ППО. Також він нагадав, що правила безпеки в Україні лишаються незмінними: під час сигналу повітряної тривоги, необхідно негайно прямувати до укриття.