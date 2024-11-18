Метро у Києві — чому під час тривог не відкривають наземні станції

Наземна станція метро. Фото: КП "Київський метрополітен"

Кияни вже неодноразово створювали петиції, щодо відкриття наземних станцій метро під час повітряної тривоги. Однак їх не відкривають для пасажирів через міркування безпеки.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в інтерв'ю "Громадському радіо".

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Шаманов наголосив, що відкриття наземних станцій метро — це питання життя та здоров'я українців і воно в пріоритеті порівняно з тимчасовими незручностями.

"Я неодноразово повторював і буду повторювати, що коли в столиці працюють Сили і засоби протиповітряної оборони, тобто вони збивають і ракети, і дрони. Відповідно, ці уламки можуть, на жаль, падати. Вони не розчиняються в повітрі. Це несе потенційну небезпеку, тому ми змушені перекривати ті ділянки метро, які виходять на поверхню", — сказав речник КМВА.

За його словами, під час атак на місто усі повинні бути в безпеці, тому рух метро і комунального транспорту зупиняється. Шаманов висловив розуміння, що це дійсно незручно, але так чи інакше, безпека та життя важливіші, ніж чиясь незручність.

"Попри всі петиції ми не можемо дозволити собі відкривати станції метро, які на поверхні. Це життя і здоров’я людей", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко з перевіркою приїхав на міст Метро, аби перевірити, як проходять аварійні роботи.

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