В июне киевляне взяли в семьи рекордное количество животных из приютов

Щенок в приюте для животных. Фото: Новини.LIVE

В прошлом месяце киевляне взяли в семьи рекордное количество бездомных животных. Специалисты муниципальной ветбольницы совместно с волонтерами пристроили к семьям 132 животных.

Об этом сообщает КГГА.

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"Количество пристроенных животных увеличилось благодаря мобилизации общества для поддержки людей и животных, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Также за первое полугодие 2023 года специалисты муниципальной ветбольницы:

стерилизовали 5 171 беспризорное животное;

сделали прививку от бешенства 5007 собакам и котам.

Из каких приютов можно забрать животное домой

Познакомиться с животными и забрать кого-то домой можно по адресу:

улица Академика Глушкова, 1, 16-й павильон, временный приют для животных "Выставочный центр". Предварительная запись с 10:00 до 17:00 по тел.: 0935401218.

Напомним, ранее мы писали, что зоозащитники возмущаются, что директор приюта в Бородянке Наталья Мазур до сих пор занимает должность. Ее обвиняют в гибели сотни животных.

Добавим, в спецпроекте Новини.LIVE можно посмотреть, как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти.