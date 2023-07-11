У червні кияни взяли до родин рекордну кількість тварин з притулків
Минулого місяця кияни взяли в родини рекордну кількість безпритульних тварин. Фахівці муніципальної ветлікарні спільно з волонтерами прилаштували до родин 132 тварини.
Про це повідомляє КМДА.
Кияни забрали рекордну кількість тварин з притулку за червень
"Кількість прилаштованих тварин збільшилася завдяки мобілізації суспільства для підтримки людей і тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС", — йдеться в повідомленні.
Також за перше півріччя 2023 року фахівці муніципальної ветлікарні:
- стерилізували 5 171 безпритульну тварину;
- зробили щеплення від сказу 5 007 собакам і котам.
З яких притулків можна забрати тваринку додому
Познайомитись із тваринами та забрати когось додому можна за адресою:
вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон, тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр". Попередній запис із 10:00 до 17:00 за тел.: 0935401218.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зоозахисники обурюються, що директорка притулку у Бородянці Наталія Мазур досі обіймає посаду. Її звинувачують у загибелі сотні тварин.
Додамо, у спецпроєкті Новини.LIVE можна переглянути, як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті.