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У червні кияни взяли до родин рекордну кількість тварин з притулків

11 липня 2023 15:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У червні кияни взяли до родин рекордну кількість тварин з притулків
Песик у притулку для тварин. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Минулого місяця кияни взяли в родини рекордну кількість безпритульних тварин. Фахівці муніципальної ветлікарні спільно з волонтерами прилаштували до родин 132 тварини.

Про це повідомляє КМДА.

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"Кількість прилаштованих тварин збільшилася завдяки мобілізації суспільства для підтримки людей і тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС", — йдеться в повідомленні.

Також за перше півріччя 2023 року фахівці муніципальної ветлікарні:

  • стерилізували 5 171 безпритульну тварину;
  • зробили щеплення від сказу 5 007 собакам і котам.

З яких притулків можна забрати тваринку додому

Познайомитись із тваринами та забрати когось додому можна за адресою:

вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон, тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр". Попередній запис із 10:00 до 17:00 за тел.: 0935401218.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зоозахисники обурюються, що директорка притулку у Бородянці Наталія Мазур досі обіймає посаду. Її звинувачують у загибелі сотні тварин.

Додамо, у спецпроєкті Новини.LIVE можна переглянути, як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті.

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