В Чернобыле закроют въезд в зону отчуждения на Пасхальные праздники

В Чернобыль запретили въезд на Пасху и поминальные дни
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что в этом году традиционные массовые мероприятия, посвященные Пасхе и поминальным дням не состоятся. Там уточнили, что въезд на территорию зоны отчуждения запрещен.
Об этом сообщила пресс-служба ГАЗО в Facebook.
Въезд в Чернобыль
В ГАЗО отметили, что в связи с военным положением из-за полномасштабного вторжения России и возможным минированием отдельных участков зоны отчуждения въезжать на территорию с целью посещения мест захоронений — запрещено.
"Массовые мероприятия отменяются на неопределенный срок. Просим с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать требования безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, в этом году в Украине снова отменили выходной после Пасхи из-за военного положения.
А в КГГА уточнили, что сокращать комендантский час на Пасху в Киеве не будут.
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