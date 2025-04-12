В Чернобыле закроют въезд в зону отчуждения на Пасхальные праздники

Люди возле кладбища. Фото: Новини.LIVE

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что в этом году традиционные массовые мероприятия, посвященные Пасхе и поминальным дням не состоятся. Там уточнили, что въезд на территорию зоны отчуждения запрещен.

Об этом сообщила пресс-служба ГАЗО в Facebook.

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В ГАЗО отметили, что в связи с военным положением из-за полномасштабного вторжения России и возможным минированием отдельных участков зоны отчуждения въезжать на территорию с целью посещения мест захоронений — запрещено.

"Массовые мероприятия отменяются на неопределенный срок. Просим с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать требования безопасности", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ГАЗО

Напомним, в этом году в Украине снова отменили выходной после Пасхи из-за военного положения.

А в КГГА уточнили, что сокращать комендантский час на Пасху в Киеве не будут.