У Чорнобилі закриють в'їзд в зону відчуження на Великодні свята

Люди біля кладовища. Фото: Новини.LIVE

Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що цього року традиційні масові заходи, присвячені Великодню та поминальним дням не відбудуться. Там уточнили, що в'їзд до території зони відчуження заборонений.

Про це повідомила пресслужба ДАЗВ у Facebook.

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У ДАЗВ наголосили, що у зв’язку з воєнним станом через повномасштабне вторгнення Росії та можливим мінуванням окремих ділянок зони відчуження в’їжджати до території з метою відвідування місць поховань — заборонено.

"Масові заходи скасовуються на невизначений термін. Просимо з розумінням поставитися до ситуації та дотримуватись вимог безпеки", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДАЗВ

Нагадаємо, цього року в Україні знову скасували вихідний після Великодня через воєнний стан.

А в КМДА уточнили, що скорочувати комендантську годину на Великодень у Києві не будуть.