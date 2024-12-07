В Чернобыле обнаружили лягушек мутантов которые не боятся радиации

Лягушка на ладони. Фото: УНИАН

В 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в истории ядерная авария, ставшая причиной серьезного радиоактивного загрязнения. Оно в свою очередь повлияло на местную флору и фауну. Так ученые обнаружили лягушек, которые "почернели" от радиации, чтобы защититься от негативного влияния.

Об этом сообщает IFLScience со ссылкой на Wiley .

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В Чернобыле мутировали лягушки

В Чернобыльской зоне с 2016 по 2018 год работала группа ученых, занимавшихся исследованиями популяции животных. Их заинтересовали древесные лягушки, поэтому они собрали более 200 земноводных самцов и исследовали, как на них повлияла радиация.

Также ученые изучали, как быстро стареют животные под воздействием радиации. Обнаружилось, что лягушки из радиоактивной зоны ничем не отличались от таких же лягушек из чистых зон.

"За две недели работы в некоторых очень загрязненных районах (в течение нескольких часов в день) мы накопили тот же уровень радиации, который человек получает во время одного визита к стоматологу. Это объясняется тем, что самые опасные радиоизотопы, выброшенные в момент аварии на ЧАЭС, имеют очень короткий период полураспада, поэтому уровень радиации быстро упал через несколько месяцев или лет", — сказал один из исследователей.

Ученый подметил, что чернобыльские восточные древесные лягушки получили уникальную способность менять цвет тела с зеленого на черный.

Меланин, пигмент, отвечающий за темную окраску кожи, волос и глаз, способен поглощать и нейтрализовать ультрафиолетовое и ионизирующее излучение. В случае чернобыльских лягушек повышенный уровень меланина, вероятно, обеспечил им дополнительную защиту от радиации, уменьшая ущерб, причиненный клеткам.

Чернобыльская зона стала большим заповедником

Также ученые отметили, что Чернобыльская зона стала огромным заповедником, где количество диких животных значительно увеличилось, а отсутствие людей позволяет природе легко восстановить присущую региону флору и фауну. Тем не менее, война в Украине заставила их приостановить исследование.

"К сожалению, нам пришлось прекратить работу в Чернобыле. Война, которая продолжается в Украине, разрушила связи в этом районе, заставила нескольких наших коллег бежать в другие страны или регионы Украины. Также из-за потенциально наличия противопехотных мин непонятно, возможно ли безопасное передвижение в пределах зоны отчуждения", — заметил исследователь Пабло Буррако.

Напомним, Чернобыльский заповедник показал фото лошадей Пржевальского, популяция которых стремительно растет в зоне. В целом на территории Чернобыльской зоны проживает несколько видов животных — какие редкие экземпляры там можно встретить.