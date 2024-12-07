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У Чорнобилі чорніють жаби — вчені пояснили цікавий феномен

7 грудня 2024 08:17
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Чорнобилі виявили жаб-мутантів, які не бояться радіації
Жаба на долоні. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

У 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії ядерна аварія, яка стала причиною серйозного радіоактивного забруднення. Воно своєю чергою вплинуло на місцеву флору та фауну. Так, науковці виявили жаб, які "почорніли" від радіації, аби захиститися від негативного впливу. 

Про це повідомляє IFLScience з посиланням на Wiley.

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У Чорнобильській зоні з 2016 по 2018 рік працювала група науковців, які займалися дослідженнями популяції тварин. Їх зацікавили деревні жаби, тож вони зібрали понад 200 самців земноводних та дослідили, як на них вплинула радіація. 

Також вчені вивчали, як швидко старіють тварини під впливом радіації. Виявилося, що жаби з радіоактивної зони нічим не відрізнялися від таких самих жаб з чистих зон. 

"За два тижні роботи в деяких дуже забруднених районах (протягом кількох годин щодня) ми накопичили той самий рівень радіації, який людина отримує під час одного візиту до стоматолога. Це пояснюється тим, що найнебезпечніші радіоізотопи, які були викинуті в момент аварії на ЧАЕС, мають дуже короткий період напіврозпаду, тому рівень радіації швидко впав через кілька місяців або років", — сказав один із дослідників. 

Вчений помітив, що чорнобильські східні деревні жаби отримали унікальну здатність міняти колір тіла із зеленого на чорний. 

Меланін, пігмент, що відповідає за темне забарвлення шкіри, волосся та очей, здатен поглинати та нейтралізувати ультрафіолетове та іонізуюче випромінювання. У випадку чорнобильських жаб підвищений рівень меланіну, ймовірно, забезпечив їм додатковий захист від радіації, зменшуючи шкоду, завдану клітинам.

Чорнобильська зона стала великим заповідником

Також науковці зазначили, що Чорнобильська зона стала величезним заповідником, де кількість диких тварин значно збільшилась, а відсутність людей дозволяє природі легко відновити притаманну регіону флору та фауну. Попри це, війна в Україні змусила їх призупинити дослідження.

"На жаль, нам довелося припинити роботу в Чорнобилі. Війна, що триває в Україні, зруйнувала зв’язки в цьому районі, змусила кількох наших колег тікати в інші країни чи регіони України. Також через потенційно наявність протипіхотних мін незрозуміло, чи можливе безпечне пересування в межах зони відчуження", — зауважив дослідник Пабло Буррако.

Нагадаємо, Чорнобильський заповідник показав фото коней Пржевальського, популяція яких стрімко росте у зоні. Загалом на території Чорнобильської зони проживає кількасот видів тварин — які рідкісні екземпляри там можна зустріти. 

тварини Київська область радіація дослідження Чорнобиль Чорнобильська зона

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