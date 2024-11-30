Коні Пржевальського за 25 років в зоні ЧАЕС збільшили свою популяцію

Коні Пржевальського. Фото: Чорнобильський заповідник

У Чорнобильській зоні відчуження вже 25 років проживають коні Пржевальського. За цей час їхня популяція та територія існування збільшилися.

Про це розповіла пресслужба Чорнобильського заповідника у Telegram у суботу, 30 листопада.

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У заповіднику повідомили, що вже 25 років як коні Пржевальського оселилися на теренах зони відчуження.

"За цей час вони стали не просто родзинкою місцевої фауни, але й улюбленцями науковців, журналістів, фотографів, персоналу та відвідувачів зони відчуження", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що перших тварин запустили у зону в 1999 році з адаптаційних вольєрів, які були розташовані біля міста. Але, на жаль, не всі з них змогли пристосуватись до нових умов та вижити.

Але решта збільшили популяцію, призвичаїлись до лісових масивів, місцевих хижаків та активно використовують закинуті ферми для захисту від негоди.

"Вони не тільки збільшили в декілька разів своє поголів’я, але й істотно розширили територію свого існування, перетнувши навіть державний кордон та оселившись частково у білоруській частині зони відчуження", — додали у Чорнобильському заповіднику.

Скриншот допису Чорнобильського заповідника

Раніше BBC показало унікальні фото, як живуть дикі тварини у Чорнобильській зоні відчуження.

Також фахівці заповідника розповіли, що у вересні, жовтні та листопаді тут можна помітити лосів, вовків, птахів та багато інших тварин й показали фото.