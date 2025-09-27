Видео
В Чернобыле исчезают редкие виды рыб — о чем идет речь

В Чернобыле исчезают редкие виды рыб — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 13:56
В Чернобыле провели исследование рыб — какие виды исчезли из водоемов заповедника
Ихтиологические исследования. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике проводят ихтиологические исследования. Несмотря на то, что удалось зафиксировать многих рыб, несколько видов, которые были раньше, исчезли.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Рыбы в Чернобыле

Известно, что работы выполнялась в акваториях рек Уж и Припять, а также в осушительных каналах, которые к ним прилегают.

Чорнобильський заповідник
Рыбы в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

За два этапа было зафиксировано 27 видов рыб. В частности, речь идет о большом количестве:

  • плоскирки;
  • верховодки;
  • плотвы;
  • красноперки.

"В осушительных каналах отмечается многочисленная популяция головешки ротана, который не зарегистрирован в русле рек и их пойменных озерах", — говорится в сообщении.

Кроме того, удалось зафиксировать бычка-пуголовка голого и белоперого пучкура днепровского.

Заповідник у Чорнобилі
Ихтиологические исследования в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Исчезновение рыбы

Из перечня видов, которые ранее фиксировались в 2000-х годах, не удалось заметить редкие виды:

  • стерлядь пирсноводная;
  • речной угорь;
  • марена днепровская;
  • гольян обыкновенный и озерный.

"По результатам проведенных исследований планируется разработка мероприятий по восстановлению оселищ для рыб, что является одной из важных задач природоохранного учреждения", — говорится в сообщении.

null
Пост заповедника. Фото: скриншот

Напомним, в Чернобыльской зоне дикий олень попал в ловушку. Работники и спасатели освободили животное без травм.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда Чернобыль перестанет быть опасным для жизни людей.

исследование рыба Чернобыль заповедник Чернобыльская зона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
