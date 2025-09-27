В Чернобыле провели исследование рыб — какие виды исчезли из водоемов заповедника

В Чернобыле исчезают редкие виды рыб — о чем идет речь
В Чернобыльском заповеднике проводят ихтиологические исследования. Несмотря на то, что удалось зафиксировать многих рыб, несколько видов, которые были раньше, исчезли.
Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.
Рыбы в Чернобыле
Известно, что работы выполнялась в акваториях рек Уж и Припять, а также в осушительных каналах, которые к ним прилегают.
За два этапа было зафиксировано 27 видов рыб. В частности, речь идет о большом количестве:
- плоскирки;
- верховодки;
- плотвы;
- красноперки.
"В осушительных каналах отмечается многочисленная популяция головешки ротана, который не зарегистрирован в русле рек и их пойменных озерах", — говорится в сообщении.
Кроме того, удалось зафиксировать бычка-пуголовка голого и белоперого пучкура днепровского.
Исчезновение рыбы
Из перечня видов, которые ранее фиксировались в 2000-х годах, не удалось заметить редкие виды:
- стерлядь пирсноводная;
- речной угорь;
- марена днепровская;
- гольян обыкновенный и озерный.
"По результатам проведенных исследований планируется разработка мероприятий по восстановлению оселищ для рыб, что является одной из важных задач природоохранного учреждения", — говорится в сообщении.
