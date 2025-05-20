В Чернобыле могут появиться малые модульные реакторы

Чернобыльская АЭС. Фото иллюстративное: УНИАН

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко рассказал, что "Энергоатом" может получить в Чернобыле участки для малых модульных реакторов. В ближайшее время планируется заключение соглашения или меморандума.

Об этом Григорий Ищенко сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Мы готовы выделить земельные участки для размещения малых модульных реакторов для НАЭК "Энергоатом". В ближайшее время ожидается подписание соглашения или меморандума о начале работ. Это часть программы, которая, надеюсь, будет реализована в Украине", — отметил Ищенко.

По предварительным данным, для размещения малых модульных реакторов в Украине уже выбрано 12 возможных локаций.

Кроме того, в 2025 году Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения хочет запустить еще одну солнечную станцию мощностью 2 МВт. Ее планируют установить на площадке, где состояла Арка нового безопасного конфайнтмента.

"Практически все подготовительные работы уже завершены. Сейчас материалы находятся на экспертизе и вскоре начнется строительство. Надеемся, что к осени она будет введена в эксплуатацию", — отметил Ищенко.

Напомним, стоимость восстановления защитного укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС может стоить более 100 миллионов евро.

Ранее второй министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко, заявил, что в 1991 году страна оказалась на грани второго взрыва на Чернобыльской АЭС.