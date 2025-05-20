У Чорнобилі можуть зʼявитися малі модульні реактори

Чорнобильська АЕС. Фото ілюстративне: УНІАН

Очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко розповів, що "Енергоатом" може отримати в Чорнобилі ділянки для малих модульних реакторів. Найближчим часом планується укладання угоди або меморандуму.

Про це Григорій Іщенко сказав в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

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"Ми готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК "Енергоатом". Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні", — зазначив Іщенко.

За попередніми даними, для розміщення малих модульних реакторів в Україні вже обрано 12 можливих локацій.

Крім того, у 2025 році Державне агентство України з управління зоною відчуження хоче запустити ще одну сонячну станцію потужністю 2 МВт. Її планують встановити на майданчику, де складалась Арка нового безпечного конфайнтменту.

"Практично всі підготовчі роботи вже завершені. Наразі матеріали перебувають на експертизі і невдовзі розпочнеться будівництво. Сподіваємося, що до осені вона буде введена в експлуатацію", — наголосив Іщенко.

Нагадаємо, вартість відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС може коштувати понад 100 мільйонів євро.

Раніше другий міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України Юрій Костенко, заявив, що у 1991 році країна опинилася на межі другого вибуху на Чорнобильській АЕС.