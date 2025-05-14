Російська атака на ЧАЕС — яка вартість ремонту пошкодженого укриття

Рятувальник оглядає пошкодження на ЧАЕС після російської атаки. Фото: ДСНС

У Міністерстві фінансів вперше назвали вартість відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком. Російські окупанти пошкодили саркофаг 14 лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну у середу, 14 травня.

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Відомо, що відновлення укриття може коштувати понад 100 мільйонів євро.

"Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищить наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро", — йдеться в повідомленні.

Важливість укриття

Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС — це найбільша мобільна наземна інженерна споруда у світі:

довжина становить 165 метрів;

ширина — 257 метрів;

висота — 108 метрів;

загальна маса — 36 000 тонн.

Зведення арки розпочалося у квітні 2012 року, а вже у 2016 році вона накрила зруйнований четвертий енергоблок.

Основне призначення конструкції — ізоляція радіоактивного забруднення, а також створення умов для демонтажу аварійного блоку та подальшого поводження з радіоактивними відходами.

Гроші на будівництво

Фінансування будівництва нового конфайнменту забезпечили країни-донори Чорнобильського фонду "Укриття", а управління коштами здійснював Європейський банк реконструкції та розвитку. Об'єкт офіційно ввели в експлуатацію у 2019 році.

Наразі ЄБРР спільно працює з ЧАЕС, українськими експертами та французькою компанією Bouygues, залученою до початкового будівництва нового укриття.

Для реалізації цих заходів передбачається спрямувати 5 млн євро з наявних коштів Чорнобильського фонду під управлінням ЄБРР.

Наразі на рахунку зберігається понад 19 мільйонів євро. Крім того, під час засідання асамблеї донорів уряд Франції оголосив про намір внести ще 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, після російської атаки на ЧАЕС було виявлено 330 отворів. Крім того, постраждала також основна кранова система НБК.

А експрацівник ЧАЕС Олександр Купний заявив, що російський удар припав на зовнішню частину конструкції, яка складається з двох обшивок.