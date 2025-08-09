Лісова слуква — нічний мисливець і майстер маскування

Чернобыль. Фото: Моя Киевщина

Лесная слуква, известная также как вальдшнеп, — один из самых загадочных жителей украинских лесов. Увидеть эту птицу в дикой природе — настоящая удача для любого наблюдателя, а особенно в Чернобыле, где слукву можно встретить среди тишины восстановленных лесных массивов зоны отчуждения.

Об этом сообщает Чернобыльский заповедник.

Реклама

Читайте также:

Чернобыльской заповедник. Фото: скриншот

Лесная слуква: особенности и привычки

Лесная слуква, или вальдшнеп, относится к семейству барашковых и ведет скрытую жизнь в лесах Полесья, Лесостепи и горах Крыма. Ее глаза расположены по бокам головы, что обеспечивает почти 360-градусный обзор. Кончик клюва может сгибаться, позволяя доставать беспозвоночных даже из глубины влажной почвы.

"Увидеть слукву днем почти невозможно. Ее пестрое оперение идеально сливается с лесной подстилкой, а активность птицы приходится на вечер и ночь", — объясняют орнитологи.

Слуква летает медленно — примерно 8 км/ч, что является одной из самых низких скоростей среди птиц. Весной самцы выполняют токовые полеты с характерными звуками: глухим "куок-ок-ок" и резким "цыканьем". Интересно, что перья слуквы используют художники для деликатной живописи. Эта птица выбирает тишину и уединение, избегая человеческого глаза. Встреча с ней — редкое событие, которое запоминается надолго.

Напомним, что в Чернобыльской зоне заметили еще одного пушистого жителя — белку, или выверку обыкновенную. Это животное, известное умением обустраивать уютные гнезда даже там, где, казалось бы, нет жизни, сняли работники Чернобыльского заповедника.

Ранее мы также информировали, что украинский режиссер Андрей Приймаченко также сообщил о достижении договоренности с американской компанией HBO. Почти шесть лет назад он обвинил ее в незаконном использовании своего произведения в популярном сериале "Чернобыль".