Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобилі помітили пернатого майстра маскування — фото

У Чорнобилі помітили пернатого майстра маскування — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 22:25
Лісова слуква — нічний мисливець і майстер маскування
Чорнобиль. Фото: Моя Київщина

Лісова слуква, відома також як вальдшнеп, — один із найзагадковіших мешканців українських лісів. Побачити цього птаха в дикій природі — справжня удача для будь-якого спостерігача, а особливо у Чорнобилі, де слукву можна зустріти серед тиші відновлених лісових масивів зони відчуження.

Про це повідомляє Чорнобильській заповідник.

Реклама
Читайте також:
У Чорнобилі помітили пернатого майстра маскування — фото - фото 1
Чорнобильській заповідник. Фото: скріншот

Лісова слуква: особливості та звички

Лісова слуква, або вальдшнеп, належить до родини баранцевих і веде приховане життя в лісах Полісся, Лісостепу та горах Криму. Її очі розташовані по боках голови, що забезпечує майже 360-градусний огляд. Кінчик дзьоба може згинатися, дозволяючи діставати безхребетних навіть із глибини вологого ґрунту.

"Побачити слукву вдень майже неможливо. Її строкате оперення ідеально зливається з лісовою підстилкою, а активність птаха припадає на вечір та ніч", — пояснюють орнітологи.

Слуква літає повільно — приблизно 8 км/год, що є однією з найнижчих швидкостей серед птахів. Весною самці виконують токові польоти з характерними звуками: глухим "куок-ок-ок" і різким "циканням". Цікаво, що пера слукви використовують художники для делікатного живопису. Цей птах обирає тишу та самоту, уникаючи людського ока. Зустріч із ним — рідкісна подія, яка запам’ятовується надовго.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні помітили ще одного пухнастого мешканця — білку, або вивірку звичайну. Цю тварину, відому вмінням облаштовувати затишні гнізда навіть там, де, здавалося б, немає життя, зафільмували працівники Чорнобильського заповідника.

Раніше ми також інформували, що український режисер Андрій Приймаченко також повідомив про досягнення домовленості з американською компанією HBO. Майже шість років тому він звинуватив її у незаконному використанні свого твору у популярному серіалі "Чорнобиль".

природа Чорнобильська АЕС Чорнобиль Чорнобильська зона птахи
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації