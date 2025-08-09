Лісова слуква — нічний мисливець і майстер маскування

Чорнобиль. Фото: Моя Київщина

Лісова слуква, відома також як вальдшнеп, — один із найзагадковіших мешканців українських лісів. Побачити цього птаха в дикій природі — справжня удача для будь-якого спостерігача, а особливо у Чорнобилі, де слукву можна зустріти серед тиші відновлених лісових масивів зони відчуження.

Про це повідомляє Чорнобильській заповідник.

Чорнобильській заповідник. Фото: скріншот

Лісова слуква: особливості та звички

Лісова слуква, або вальдшнеп, належить до родини баранцевих і веде приховане життя в лісах Полісся, Лісостепу та горах Криму. Її очі розташовані по боках голови, що забезпечує майже 360-градусний огляд. Кінчик дзьоба може згинатися, дозволяючи діставати безхребетних навіть із глибини вологого ґрунту.

"Побачити слукву вдень майже неможливо. Її строкате оперення ідеально зливається з лісовою підстилкою, а активність птаха припадає на вечір та ніч", — пояснюють орнітологи.

Слуква літає повільно — приблизно 8 км/год, що є однією з найнижчих швидкостей серед птахів. Весною самці виконують токові польоти з характерними звуками: глухим "куок-ок-ок" і різким "циканням". Цікаво, що пера слукви використовують художники для делікатного живопису. Цей птах обирає тишу та самоту, уникаючи людського ока. Зустріч із ним — рідкісна подія, яка запам’ятовується надовго.

