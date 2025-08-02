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Живуть у закинутих селах — у Чорнобилі помітили пухнасту мешканку

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 18:12
Які тварини живуть у Чорнобильській зоні — фото пухнастої мешканки
Чорнобильська зона з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Nikita Obukhovich

У Чорнобильській зоні виявили чергового місцевого жителя — білку або вивірку звичайну. Пухнастика, що славиться своїми продуманими гніздами там, де, здається, немає життя, зафільмували працівники Чорнобильського заповідника. 

Фото поділилася пресслужба Радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці в Facebook.

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Білки в Чорнобилі

Дослідники зазначили, що білки — справжні лісові архітектори, адже їхні гнізда (називають гайнами) дуже продумані й вражають міцністю: збудовані з гілочок, листя та моху високо на деревах. Всередині вистеляють мохом, травою та подрібненою корою, а також лишають стирчати гілки в гайні назовні, щоб легше було тікати від непроханих гостей.

Одна вивірка може мати кілька таких гнізд, одне з яких постійне. В ньому вона може жити 4-7 місяців.

Які тварини живуть у Чорнобильській зоні
Вивірка з мохом на дереві. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильській зоні білки живуть у дубняках або покинутих селах, часто навіть влаштовують кубла в покинутих будинках. Місце для побудови житла вивірки обирають там, де ростуть здичавілі горіхи.

У господарських лісах, де спостерігається дефіцит дупел, для білок встановлюють гніздові ящики. Так, у Польщі використовують більш як 25 типів таких скриньок, де мешкають не лише білки, а й птахи. Оскільки в Україні популяція білки життєздатна, то такі штучні помешкання майже не застосовуються.

Нагадаємо, що нещодавно в Чорнобилі фотопастка зафіксувала величезного рідкісного для цих лісів хижака. Йдеться про бурого ведмедя.

Також у зоні відчуження виявили ще одних незвичних мешканців. Працівники заповідника помітили цілу родину.

зона ЧАЕС Київська область дикі тварини Чорнобиль Чорнобильська зона
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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