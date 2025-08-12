В Чернобыле зафиксировали редкого вальдшнепа с уникальным зрением

Чернобыльский заповедник. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкую и незаметную птицу — слукву лесную, более известную как вальдшнеп. Этот представитель семейства барашковых ведет скрытый образ жизни и активен в темное время суток.

Об этом сообщили на странице Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Вальдшнеп распространен в лесах Полесья, Лесостепи и в горных районах Крыма. Его главная особенность — почти круговой, 360-градусный обзор благодаря особому расположению глаз.

Вальдшнеп. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Не менее уникален и клюв этой птички. Кончик клюва подвижен и может сгибаться, что позволяет с высокой точностью находить под землей беспозвоночных, которыми птица питается в вечерние и ночные часы.

Оперение вальдшнепа — настоящий природный камуфляж. Пестрый рисунок позволяет птице почти полностью сливаться с опавшей листвой и лесной подстилкой, поэтому днем увидеть ее практически невозможно.

Специалисты заповедника добавляют, что перья этой птицы иногда используют художники для создания тонких и деликатных мазков в живописи.

Весной самцы выполняют необычные полеты. Это своеобразные брачные демонстрации, где птицы издают нетипичные звуки: глухой "куок-ок-ок" и резкие "цыканья".

В Чернобыльском заповеднике отметили, что встретить вальдшнепа — настоящая удача даже для опытных орнитологов, ведь он выбирает тишину, темноту и отдаленные уголки леса.

Напомним, Чернобыльская зона кишит различными животными. Исследователи постоянно замечают многообразие животных, птиц, пресмыкающихся.

Даже после Чернобыльской катастрофы, на территории ЧАЭС не прекращаются различные работы — читайте, что изменилось за годы после трагедии.