Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Чернобыле заметили редкую птичку с почти круговым зрением

В Чернобыле заметили редкую птичку с почти круговым зрением

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 08:48
В Чернобыле зафиксировали редкого вальдшнепа с уникальным зрением
Чернобыльский заповедник. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкую и незаметную птицу — слукву лесную, более известную как вальдшнеп. Этот представитель семейства барашковых ведет скрытый образ жизни и активен в темное время суток.

Об этом сообщили на странице Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Реклама
Читайте также:

В Чернобыле заметили вальдшнепа

Вальдшнеп распространен в лесах Полесья, Лесостепи и в горных районах Крыма. Его главная особенность — почти круговой, 360-градусный обзор благодаря особому расположению глаз.

null
Вальдшнеп. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Не менее уникален и клюв этой птички. Кончик клюва подвижен и может сгибаться, что позволяет с высокой точностью находить под землей беспозвоночных, которыми птица питается в вечерние и ночные часы.

Оперение вальдшнепа — настоящий природный камуфляж. Пестрый рисунок позволяет птице почти полностью сливаться с опавшей листвой и лесной подстилкой, поэтому днем увидеть ее практически невозможно.

Специалисты заповедника добавляют, что перья этой птицы иногда используют художники для создания тонких и деликатных мазков в живописи.

Весной самцы выполняют необычные полеты. Это своеобразные брачные демонстрации, где птицы издают нетипичные звуки: глухой "куок-ок-ок" и резкие "цыканья".

В Чернобыльском заповеднике отметили, что встретить вальдшнепа — настоящая удача даже для опытных орнитологов, ведь он выбирает тишину, темноту и отдаленные уголки леса.

Напомним, Чернобыльская зона кишит различными животными. Исследователи постоянно замечают многообразие животных, птиц, пресмыкающихся.

Даже после Чернобыльской катастрофы, на территории ЧАЭС не прекращаются различные работы — читайте, что изменилось за годы после трагедии.

Киев животные Чернобыль Чернобыльская зона птицы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации