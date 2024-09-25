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В Чернобыле расположен самый опасный объект в мире — может убить за два дня

25 сентября 2024 18:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Слоновая нога в Чернобыле — что известно о самом опасном объекте в мире
Человек в защитном костюме. Иллюстративное фото: Depositphoto
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС. Пять минут пребывания рядом могут привести к смерти через два дня.

Об этом пишет Daily Mail.

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В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году образовался один из самых опасных объектов на планете — "Слоновая нога".

Это застывшая радиоактивная масса, состоящая из расплавленных материалов реактора, включая ядерное горючее, бетон и сталь.

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"Слоновая нога" спустя 10 лет после аварии. Фото: US Departmet of Energy

Сначала этот объект излучал 10 000 рентген в час, что достаточно, чтобы убить человека за несколько минут. Даже сейчас, почти 40 лет спустя, пребывание рядом со "Слоновой ногой" может быть смертельным, поскольку уровень радиации остается очень высоким.

"Лишь 300 секунд в комнате с так называемой "слоновой ногой" оставят вам всего два дня жизни", — говорится в материале.

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Артур Корнеев у "Слоновой ноги". Фото: US Departmet of Energy

Хотя ядерный материал в Чернобыле медленно охлаждается, он будет оставаться опасным еще многие годы.

Спустя десять лет после катастрофы ученые смогли сфотографировать радиоактивную массу внутри реактора. Излучение было настолько высоким, что мешало проявлению пленки.

На одной из фотографий изображен Артур Корнеев, заместитель директора объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС, проводивший исследования на месте катастрофы.

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Один из самых опасных объектов на Земле. Фото: US Departmet of Energy

Напомним, 26 апреля исполнилось 38 лет со дня крупнейшей в истории крушения ядерной энергетики — аварии на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия навсегда изменила мир, унеся и разрушив жизнь тысячи людей и нанеся непоправимый вред экологии.

Раньше мы писали, как в Украине ограждают энергообъекты от российских ударов.

Чернобыльская АЭС радиация Чернобыль излучение Чернобыльская зона

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