Слонова нога у Чорнобилі — що відомо про найнебезпечніший об'єкт у світі

Людина у захисному костюмі. Ілюстративне фото: Depositphoto

У Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС. П’ять хвилин перебування поруч можуть призвести до смерті за два дні.

Про це пише Daily Mail.

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У результаті аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році утворився один із найнебезпечніших об’єктів на планеті — "Слонова нога".

Це застигла радіоактивна маса, що складається з розплавлених матеріалів реактора, включаючи ядерне паливо, бетон і сталь.

"Слонова нога" через 10 років після аварії. Фото: US Departmet of Energy

Спочатку цей об’єкт випромінював 10 000 рентгенів на годину, що достатньо, щоб убити людину за кілька хвилин. Навіть зараз, майже 40 років потому, перебування поруч із "Слоновою ногою" може бути смертельним, оскільки рівень радіації залишається надзвичайно високим.

"Лише 300 секунд у кімнаті з так званою "слоновою ногою" залишать вам лише два дні життя", — йдеться у матеріалі.

Артур Корнєєв біля "Слонової ноги". Фото: US Departmet of Energy

Хоча ядерний матеріал у Чорнобилі повільно охолоджується, він залишатиметься небезпечним ще багато років.

Через десять років після катастрофи вчені змогли сфотографувати радіоактивну масу всередині реактора. Випромінювання було настільки високим, що заважало проявленню плівки.

На одній з фотографій зображено Артура Корнєєва, заступника директора об'єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС, що проводив дослідження у місці катастрофи.

Один з найнебезпечніших об'єктів на Землі. Фото: US Departmet of Energy

Нагадаємо, 26 квітня виповнилось 38 років від дня найбільшої в історії катастрофи ядерної енергетики — аварії на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія назавжди змінила світ, забравши та зруйнувавши життя тисячі людей і завдавши непоправної шкоди екології.

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