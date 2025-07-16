В Чернобыле совершили надругательство над могилами хасидов, — полиция

В Чернобыле осквернили необычные захоронения — что известно
Правоохранители начали расследование по факту надругательства над местом захоронения на территории старого кладбища в городе Чернобыль Киевской области. Речь идет о могилах выдающихся деятелей хасидского движения.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
Надругательство над могилами
По информации правоохранителей, 15 июля в полицию поступило сообщение о повреждениях на могилах выдающихся деятелей хасидского движения.
"Правоохранители Чернобыльского отделения полиции провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что замки к двум огелям выдающихся деятелей хасидского движения были сломаны, сожженны "квитлах" и, вероятно, похищены молитвенные книги, которые хранились внутри", — говорится в сообщении.
Следователи Вышгородского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).
Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств инцидента и лиц, причастных к преступлению.
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