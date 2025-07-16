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Главная Киев В Чернобыле осквернили необычные захоронения — что известно

В Чернобыле осквернили необычные захоронения — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:05
В Чернобыле совершили надругательство над могилами хасидов, — полиция
Колесо обозрения в городе Припять. Иллюстративное фото: Роман Кошмал

Правоохранители начали расследование по факту надругательства над местом захоронения на территории старого кладбища в городе Чернобыль Киевской области. Речь идет о могилах выдающихся деятелей хасидского движения.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

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Надругательство над могилами

По информации правоохранителей, 15 июля в полицию поступило сообщение о повреждениях на могилах выдающихся деятелей хасидского движения.

"Правоохранители Чернобыльского отделения полиции провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что замки к двум огелям выдающихся деятелей хасидского движения были сломаны, сожженны "квитлах" и, вероятно, похищены молитвенные книги, которые хранились внутри", — говорится в сообщении.

Наруга над могилами хасидів у Чорнобилі
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Следователи Вышгородского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств инцидента и лиц, причастных к преступлению.

А недавно охранник одного из кладбищ Одессы обнаружил поврежденные памятники.

Также мы писали, что в Киеве женщина совершила погром на Аллее Героев, повредив фотографии погибших защитников Украины.

полиция вандализм хасиды Чернобыль могила могилы
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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