У Києві на Алеї Героїв жінка вчиняла хуліганські дії — її затримала поліція

Перехожі затримують жінку на Алеї Героїв. Фото: скриншот

У Києві жінка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв. Її затримали і передали правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Реклама

Читайте також:

Погром на Алеї Героїв

Правоохоронці зазначили, що 33-річна жінка розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі.

"Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали. Свій вчинок остання пояснити не змогла", — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що правопорушницю доставили до відділку, де із нею спілкуються слідчі.

"Вирішується питання щодо правової кваліфікації" — підсумували правоохоронці.

Затримана жінка. Фото: поліція Києва

Також ми писали, що у Києві молодий чоловік намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності, які встановлені на честь загиблих воїнів.

Раніше в Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України.