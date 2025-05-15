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Головна Київ У Києві жінка вчинила погром на Алеї Героїв — деталі від поліції

У Києві жінка вчинила погром на Алеї Героїв — деталі від поліції

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Дата публікації: 15 травня 2025 21:27
У Києві на Алеї Героїв жінка вчиняла хуліганські дії — її затримала поліція
Перехожі затримують жінку на Алеї Героїв. Фото: скриншот

У Києві жінка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв. Її затримали і передали правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Правоохоронці зазначили, що 33-річна жінка розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. 

"Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали. Свій вчинок остання пояснити не змогла", — йдеться у повідомленні. 

У поліції додали, що правопорушницю доставили до відділку, де із нею спілкуються слідчі.

"Вирішується питання щодо правової кваліфікації" — підсумували правоохоронці.

Алея Героїв у Києві вандалізм
Затримана жінка. Фото: поліція Києва

Також ми писали, що у Києві молодий чоловік намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності, які встановлені на честь загиблих воїнів.

Раніше в Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України.

Київ поліція вандалізм військові злочин
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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