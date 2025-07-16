У Чорнобилі вчинили наругу над могилами хасидів, — поліція

Колесо огляду у місті Прип'ять. Ілюстративне фото: Роман Кошмал

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом наруги над місцем поховання на території старого кладовища у місті Чорнобиль на Київщині. Йдеться про могили видатних діячів хасидського руху.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

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Наруга над могилами

За інформацією правоохоронців, 15 липня до поліції надійшло повідомлення про пошкодження на могилах видатних діячів хасидського руху.

"Правоохоронці Чорнобильського відділення поліції провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що замки до двох огелів видатних діячів хасидського руху, було зламано, спалено "квітлах" та, ймовірно, викрадено молитовні книги, які зберігалися всередині", — йдеться у повідомленні.

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Слідчі Вишгородського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення обставин інциденту та осіб, причетних до злочину.

А нещодавно охоронець одного з кладовищ Одеси виявив пошкоджені пам’ятники.

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