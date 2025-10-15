Украинец поселился в Чернобыле — как живет турист в зоне отчуждения

Турист Влад Резнов. Фото: кадр из видео

Турист и блогер Влад Резнов поселился в Чернобыле и живет там уже несколько месяцев. Он сделал минимальный ремонт дома, имеет Starlink и солнечные панели.

О своей жизни в Чернобыле Влад Резнов рассказывает в своем ТикТок.

Как живет турист в Чернобыле

Мужчина рассказал, что, живя в Чернобыле, он добывает бесконечную электроэнергию. Для этого у него есть аккумулятор, который постоянно заряжается и солнечные панели. Кроме того, у туриста есть Starlink, благодаря которому он публикует видео о своей жизни в социальные сети.

Влад Чернов в своих видео ответил, как он там живет. По его словам, он топит печь, играет в компьютерные игры, меряет радиацию, читает книги и добывает солнечную энергию.

"Как я говорил, не жизнь, а сказка. А почему я здесь живу? Мне просто нравится. Здесь тишина, покой, за окном почти сразу лес", — сказал турист.

Также он рассказал, чем питается. В своих видеороликах блогер сказал, что готовит себе сам что-то максимально простое и быстрое. К примеру, в печи он делал "сталкерские бургеры".

Напомним, ранее мы писали, что в Чернобыле высохло русло канала в пойме реки Уж. Сейчас оно заросло травой.

В то же время глава ГАЗО рассказал, что Чернобыльская зона отчуждения станет пригодной для жизни более чем через 20 тысяч лет. В то же время через полвека радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится.