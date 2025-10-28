Відео
Україна
У Чорнобилі волонтери шокували фото собак дуже дивного кольору

У Чорнобилі волонтери шокували фото собак дуже дивного кольору

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 07:25
Оновлено: 07:23
У Чорнобилі з’явилися собаки з блакитною шерстю
Собака в Чорнобилі. Фото ілюстративне: УНІАН

У зоні відчуження Чорнобиля вперше помітили собак із блакитною шерстю. На опублікованому відео видно кілька зграй, серед яких є принаймні одна собака, повністю пофарбована у блакитний колір.

Незвичне явище зафіксували волонтери організації "Собаки Чорнобиля", які займаються доглядом за тваринами, що живуть поблизу місця катастрофи.

У Чорнобилі помітили синіх собак

"Дуже унікальний досвід, який ми маємо обговорити. Чорнобильські блакитні собаки. Ми на місці відловлюємо собак для стерилізації і натрапили на трьох собак, які були повністю блакитними. Ми не знали, що саме відбувається. Жителі міста запитували нас, чому собаки були синіми? Ми не знаємо причини і намагаємося зловити їх, щоб з'ясувати, що відбувається", — повідомили на сторінці організації.

Волонтери припускають, що тварини могли потрапити у якусь хімічну речовину, однак наголошують, що попри дивний вигляд, собаки залишаються активними та здоровими.

Собака з синьою шерстю. Фото: кадр з відео

Організація, що діє під егідою некомерційного фонду "Чисте майбутнє", повідомила, що поки невідомо, що саме спричинило зміну кольору шерсті. Тим часом користувачі соцмереж почали висувати власні версії: одні вважають, що йдеться про зовнішнє забруднення, яке можна змити, інші дивуються, як ці тварини після тривалого життя у забрудненій зоні досі здатні до розмноження.

Синій пес. Фото: кадр з відео
Синій собака. Фото: кадр з відео

Вчені вже багато років досліджують популяцію чорнобильських собак, які залишилися в зоні після евакуації людей у 1986 році. 

Попри це, тварини не лише вижили, а й пристосувалися до суворих умов. У 2024 році дослідження показало, що чорнобильські собаки розвинули унікальну стійкість до радіації, важких металів і токсичних речовин. 

Нагадаємо, також дослідники у Чорнобилі нещодавно впіймали на фотопастку дуже рідкісного птаха

Також читайте на Новини.LIVE про українця, який вирішив оселитися у Чорнобильській зоні та показав свій побут.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
