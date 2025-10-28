У Чорнобилі з’явилися собаки з блакитною шерстю

Собака в Чорнобилі. Фото ілюстративне: УНІАН

У зоні відчуження Чорнобиля вперше помітили собак із блакитною шерстю. На опублікованому відео видно кілька зграй, серед яких є принаймні одна собака, повністю пофарбована у блакитний колір.

Незвичне явище зафіксували волонтери організації "Собаки Чорнобиля", які займаються доглядом за тваринами, що живуть поблизу місця катастрофи.

"Дуже унікальний досвід, який ми маємо обговорити. Чорнобильські блакитні собаки. Ми на місці відловлюємо собак для стерилізації і натрапили на трьох собак, які були повністю блакитними. Ми не знали, що саме відбувається. Жителі міста запитували нас, чому собаки були синіми? Ми не знаємо причини і намагаємося зловити їх, щоб з'ясувати, що відбувається", — повідомили на сторінці організації.

Волонтери припускають, що тварини могли потрапити у якусь хімічну речовину, однак наголошують, що попри дивний вигляд, собаки залишаються активними та здоровими.

Собака з синьою шерстю. Фото: кадр з відео

Організація, що діє під егідою некомерційного фонду "Чисте майбутнє", повідомила, що поки невідомо, що саме спричинило зміну кольору шерсті. Тим часом користувачі соцмереж почали висувати власні версії: одні вважають, що йдеться про зовнішнє забруднення, яке можна змити, інші дивуються, як ці тварини після тривалого життя у забрудненій зоні досі здатні до розмноження.

Синій пес. Фото: кадр з відео

Синій собака. Фото: кадр з відео

Вчені вже багато років досліджують популяцію чорнобильських собак, які залишилися в зоні після евакуації людей у 1986 році.

Попри це, тварини не лише вижили, а й пристосувалися до суворих умов. У 2024 році дослідження показало, що чорнобильські собаки розвинули унікальну стійкість до радіації, важких металів і токсичних речовин.

