В Чернобыле открыли солнечную электростанцию мощностью 0,8 МВт

Солнечная электростанция в Чернобыле. Фото: "Укринформ"

В Чернобыле открыли солнечную электростанцию площадью более трех тысяч квадратных метров. Известно, что ее мощность 0,8 мегаватта.

Об этом сообщает "Укринформ" в субботу, 12 апреля.

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Солнечная электростанция в Чернобыле

Чернобыльскую зону посетили министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Испании Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

"Мы открываем солнечную электростанцию в зоне отчуждения, которую построили в рамках нашего сотрудничества с испанским правительством в рамках борьбы с изменением климата, внедрения инновационных технологических решений в Украине. И это знаковое событие, потому что начали мы эту работу именно над конкретным объектом еще в 2019 году. Из-за полномасштабного вторжения немного был приостановлен процесс, но строительство продолжалось и я очень рада, что сейчас мы его уже завершили", — отметила Гринчук.

Солнечная электростанция в Чернобыле. Фото: "Укринформ"

Она говорит, что сейчас открытие таких объектов очень важно. С начала полномасштабного вторжения генерация Украины подверглась разрушениям. По словам Гринчук, Чернобыльская зона является одним из самых перспективных мест для развития проектов возобновляемой энергетики.

"Эта территория, как никакая другая в Украине, подходит для того, чтобы развивать здесь именно проекты возобновляемой энергетики: солнечную электроэнергию, солнечную генерацию, ветровую генерацию, думать о новейших внедрениях и тестировании здесь новейших энергетических технологий, потому что здесь присутствует инфраструктура, которая у нас осталась от еще рабочей Чернобыльской атомной станции. Территория и земельный фонд данной территории имеют специальный статус. И здесь можно внедрять действительно проекты гораздо быстрее, обеспечивать их присоединение к энергетической системе достаточно быстрое, и действительно сделать здесь просто такой хаб технологий возобновляемой энергетики. И это, конечно, один из первых проектов", — отметила она.

Солнечная электростанция в Чернобыле. Фото: "Укринформ"

Стоимость проекта — 30 млн грн со всей инфраструктурой.

Гринчук рассказала, что в начале лета ожидается запуск такой же станции в Украине. По ее словам, каждый киловатт электроэнергии имеет значение для того, чтобы страна поддерживала энергетическую систему и развивала возобновляемую энергетику.

А посол Испании Рикардо Лопес-Аранда Хагу подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения правительство его страны оказывает поддержку украинцам в разных направлениях.

"Мы также будем сотрудничать во всех так называемых "зеленых" проектах. И я точно знаю, что украинское министерство и мое правительство будут сотрудничать в этой сфере для того, чтобы сделать больше таких проектов. Я хочу также выразить свое восхищение украинским правительством, которое, несмотря на войну в Украине, занимается будущими проектами "зеленого" восстановления для устойчивого развития Украины", — добавил он.

Напомним, Гринчук и специальный уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыль. Они будут развивать возобновляемую энергетику.

Кроме того, в 2025 году традиционные массовые мероприятия, посвященные Пасхе и поминальным дням, не состоятся в Чернобыле. Людям запретили въезд.