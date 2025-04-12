У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію потужністю 0,8 МВт

Сонячна електростанція у Чорнобилі. Фото: "Укрінформ"

У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію, площею понад три тисячі квадратних метрів. Відомо, що її потужність 0,8 мегавата.

Про це повідомляє "Укрінформ" у суботу, 12 квітня.

Реклама

Читайте також:

Сонячна електростанція в Чорнобилі

Чорнобильську зону відвідали міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук та посол Іспанії Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

"Ми відкриваємо сонячну електростанцію в зоні відчуження, яку побудували в рамках нашої співпраці з іспанським урядом в рамках боротьби зі зміною клімату, впровадження інноваційних технологічних рішень в Україні. І це знакова подія, тому що почали ми цю роботу саме над конкретним об'єктом ще в 2019 році. Через повномасштабне вторгнення трішки був призупинений процес, але будівництво продовжувалося і я дуже рада, що зараз ми його вже завершили", — зазначила Гринчук.

Сонячна електростанція у Чорнобилі. Фото: "Укрінформ"

Вона каже, що наразі відкриття таких обʼєктів дуже важливо. З початку повномасштабного вторгнення генерація України зазнала руйнувань. За словами Гринчук, Чорнобильська зона є одним із найперспективніших місць для розвитку проєктів відновлюваної енергетики.

"Ця територія, як ніяка інша в Україні, підходить для того, щоб розвивати тут саме проєкти відновлювальної енергетики: сонячну електроенергію, сонячну генерацію, вітрову генерацію, думати щодо новітніх впровадження і тестування тут новітніх енергетичних технологій, тому що тут присутня інфраструктура, яка в нас залишилася від ще робочої Чорнобильської атомної станції. Територія і земельний фонд даної території мають спеціальний статус. І тут можна впроваджувати дійсно проєкти набагато швидше, забезпечувати їх приєднання до енергетичної системи достатньо швидке, і дійсно зробити тут просто такий хаб технологій відновлювальної енергетики. І це, звичайно, один з перших проєктів", — зазначила вона.

Сонячна електростанція у Чорнобилі. Фото: "Укрінформ"

Вартість проєкту складає 30 млн грн з усією інфраструктурою.

Гринчук розповіла, що на початку літа очікується запуск такої ж самої станції в Україні. За її словами, кожен кіловат електроенергії має значення для того, щоб країна підтримувала енергетичну систему та розвивала відновлювальну енергетику.

А посол Іспанії Рікардо Лопес-Аранда Хагу підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення уряд його країни надає підтримку українцям в різних напрямах.

"Ми також будемо співпрацювати у всіх так званих "зелених" проєктах. І я точно знаю, що українське міністерство і мій уряд будуть співпрацювати у цій царині для того, щоб зробити більше таких проєктів. Я хочу також висловити своє захоплення українським урядом, який, попри війну, що йде в Україні, опікується майбутніми проєктами "зеленого" відновлення для сталого розвитку України", — додав він.

Нагадаємо, Гринчук та спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн відвідали Чорнобиль. Вони розвиватимуть відновлювану енергетику.

Крім того, у 2025 році традиційні масові заходи, присвячені Великодню та поминальним дням, не відбудуться у Чорнобилі. Людям заборонили вʼїзд.