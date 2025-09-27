У Чорнобилі провели дослідження риб — які види зникли з водойм заповідника

У Чорнобилі зникають рідкісні види риб — про що йдеться
У Чорнобильському заповіднику проводять іхтіологічні дослідження. Попри те, що вдалося зафіксувати багатьох риб, декілька видів, які були раніше, зникли.
Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.
Риби в Чорнобилі
Відомо, що роботи виконувалася в акваторіях річок Уж та Припʼять, а також в осушувальних каналах, які до них прилягають.
За два етапи було зафіксовано 27 видів риб. Зокрема, йдеться про велику кількість:
- плоскирки;
- верховодки;
- плітки;
- краснопірки.
"В осушувальних каналах відмічається численна популяція головешки ротаня, якого не зареєстровано в руслі річок та їх заплавних озерах", — йдеться у повідомленні.
Крім того, вдалося зафіксувати бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.
Зникнення риби
З переліку видів, які раніше фіксувалися в 2000-х роках, не вдалося помітити рідкісні види:
- стерлядь пірсноводна;
- річковий вугор;
- марена дніпровська;
- гольян звичайний та озерний.
"За результатами проведених досліджень планується розробка заходів з відновлення оселищ для риб, що є однією з важливих задач природоохоронної установи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні дикий олень потрапив у пастку. Працівники та рятувальники визволили тварину без травм.
Раніше Новини.LIVE розповідали, коли Чорнобиль перестане бути небезпечним для життя людей.
Читайте Новини.LIVE!