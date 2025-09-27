У Чорнобилі провели дослідження риб — які види зникли з водойм заповідника

Іхтіологічні дослідження. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику проводять іхтіологічні дослідження. Попри те, що вдалося зафіксувати багатьох риб, декілька видів, які були раніше, зникли.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Риби в Чорнобилі

Відомо, що роботи виконувалася в акваторіях річок Уж та Припʼять, а також в осушувальних каналах, які до них прилягають.

Риби в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

За два етапи було зафіксовано 27 видів риб. Зокрема, йдеться про велику кількість:

плоскирки;

верховодки;

плітки;

краснопірки.

"В осушувальних каналах відмічається численна популяція головешки ротаня, якого не зареєстровано в руслі річок та їх заплавних озерах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, вдалося зафіксувати бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.

Іхтіологічні дослідження в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Зникнення риби

З переліку видів, які раніше фіксувалися в 2000-х роках, не вдалося помітити рідкісні види:

стерлядь пірсноводна;

річковий вугор;

марена дніпровська;

гольян звичайний та озерний.

"За результатами проведених досліджень планується розробка заходів з відновлення оселищ для риб, що є однією з важливих задач природоохоронної установи", — йдеться у повідомленні.

Допис заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні дикий олень потрапив у пастку. Працівники та рятувальники визволили тварину без травм.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли Чорнобиль перестане бути небезпечним для життя людей.