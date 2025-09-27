Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобилі зникають рідкісні види риб — про що йдеться

У Чорнобилі зникають рідкісні види риб — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 13:56
У Чорнобилі провели дослідження риб — які види зникли з водойм заповідника
Іхтіологічні дослідження. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику проводять іхтіологічні дослідження. Попри те, що вдалося зафіксувати багатьох риб, декілька видів, які були раніше, зникли.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Риби в Чорнобилі

Відомо, що роботи виконувалася в акваторіях річок Уж та Припʼять, а також в осушувальних каналах, які до них прилягають.

Чорнобильський заповідник
Риби в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

За два етапи було зафіксовано 27 видів риб. Зокрема, йдеться про велику кількість:

  • плоскирки;
  • верховодки;
  • плітки;
  • краснопірки.

"В осушувальних каналах відмічається численна популяція головешки ротаня, якого не зареєстровано в руслі річок та їх заплавних озерах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, вдалося зафіксувати бичка-пуголовка голого та білоперого пучкура дніпровського.

Заповідник у Чорнобилі
Іхтіологічні дослідження в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Зникнення риби

З переліку видів, які раніше фіксувалися в 2000-х роках, не вдалося помітити рідкісні види:

  • стерлядь пірсноводна;
  • річковий вугор;
  • марена дніпровська;
  • гольян звичайний та озерний.

"За результатами проведених досліджень планується розробка заходів з відновлення оселищ для риб, що є однією з важливих задач природоохоронної установи", — йдеться у повідомленні.

null
Допис заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні дикий олень потрапив у пастку. Працівники та рятувальники визволили тварину без травм.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли Чорнобиль перестане бути небезпечним для життя людей.

дослідження риба Чорнобиль заповідник Чорнобильська зона
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації