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В Чернобыльском заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей

4 апреля 2024 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Чернобыльском заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей
Лось в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей. Однако птиц стало меньше.

Об этом заповедник сообщил в Facebook в четверг, 4 апреля.

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Время от времени работники заповедника осуществляют учет птиц на водоеме-охладителе Чернобыльской АЭС. Тогда же они наблюдают за другими животными.

Четыре баклана, три кряквы и 11 орланов было зафиксировано 25 марта. В заповеднике отметили, что это очень малое количество для такого периода. Там надеются, что больше пернатых появится позже.

"Зато лосей, как никогда, увидели рекордное количество — 17:5 на распределительной дамбе и еще 12 животных по дамбе вдоль р. Припять. Понятно, что всех не заметили", — говорится в сообщении.

Лось в Чернобыльском заповеднике
Лось в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Река является препятствием для мигрирующих лосей, которые не спешат ее пересекать и концентрируются.

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Пост заповедника. Фото: скриншот

Напомним, в Фельдман Экопарк, который расположен в Харьковской области, вернулся амурский тигр. Животное было эвакуировано из-за полномасштабного вторжения России в Украину и обстрелов.

Также в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию, но во время войны в Нацпарке появилось около 200 новых птенцов.

животные
птицы
Чернобыльская АЭС
Чернобыль

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