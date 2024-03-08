У київському зоопарку пелікани повернулись на озера
У київському зоопарку пелікани повернулись на озера. Загалом там є 16 рожевих та чотири кучерявих величних птахів.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у п'ятницю, 8 березня.
Пелікани повернулись на озера у столичному зоопарку
Птахи тішаться весняним сонечком та радо зустрічають відвідувачів у водоймі біля центрального входу.
"На озерах комфорт пеліканів забезпечують чиста вода, природне каміння, шовковиста травичка, зелені кущі та дерева, зони для приймання сонячних ванн. А ще багато свіжої рибки", — йдеться у повідомленні.
Щодня о 12:00 можна спостерігати за рибним ланчем птахів, під час якого один з’їдає до 1,5 кг риби.
До того ж цього року працівники зоопарку додатково встановили для них дерев’яні настили та облаштували природні місця для гніздування.
У КМДА розповіли, що центральні квиткові каси зоопарку працюють:
- у понеділок із 12:00 до 16:00;
- із вівторка до неділі — з 10:00 до 16:00.
Вхід у зоопарк — до 16:00, перебування на території — до 17:30.
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