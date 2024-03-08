Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У київському зоопарку пелікани повернулись на озера arrow

У київському зоопарку пелікани повернулись на озера

8 березня 2024 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У київському зоопарку пелікани повернулись на озера
Пелікани у київському зоопарку. Фото: КМДА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У київському зоопарку пелікани повернулись на озера. Загалом там є 16 рожевих та чотири кучерявих величних птахів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

Читайте також:

Пелікани повернулись на озера у столичному зоопарку

Птахи тішаться весняним сонечком та радо зустрічають відвідувачів у водоймі біля центрального входу.

null
Пелікани у київському зоопарку. Фото: КМДА

"На озерах комфорт пеліканів забезпечують чиста вода, природне каміння, шовковиста травичка, зелені кущі та дерева, зони для приймання сонячних ванн. А ще багато свіжої рибки", — йдеться у повідомленні.

Щодня о 12:00 можна спостерігати за рибним ланчем птахів, під час якого один з’їдає до 1,5 кг риби.

null
Пелікан у київському зоопарку. Фото: КМДА

До того ж цього року працівники зоопарку додатково встановили для них дерев’яні настили та облаштували природні місця для гніздування.

У КМДА розповіли, що центральні квиткові каси зоопарку працюють:

  • у понеділок із 12:00 до 16:00;
  • із вівторка до неділі — з 10:00 до 16:00.

Вхід у зоопарк — до 16:00, перебування на території — до 17:30.

Нагадаємо, у водах Великої Британії виявили абсолютно новий вид морських створінь. Вчені відзначили, що відкриття справді неймовірне, проте водночас тривожне. Адже міграція цих істот у води, де переважає тепліший клімат, свідчить про різку зміну клімату. 

Також на засніженій карпатській ділянці Словаччини виявили кенгуру. Судячи з опублікованих кадрів, ймовірно, тварина розгулювала гірським перевалом поблизу словацької Подбрезіни.

Київ
тварини
КМДА
зоопарк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня