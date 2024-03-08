Пелікани у київському зоопарку. Фото: КМДА

У київському зоопарку пелікани повернулись на озера. Загалом там є 16 рожевих та чотири кучерявих величних птахів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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Птахи тішаться весняним сонечком та радо зустрічають відвідувачів у водоймі біля центрального входу.

Пелікани у київському зоопарку. Фото: КМДА

"На озерах комфорт пеліканів забезпечують чиста вода, природне каміння, шовковиста травичка, зелені кущі та дерева, зони для приймання сонячних ванн. А ще багато свіжої рибки", — йдеться у повідомленні.

Щодня о 12:00 можна спостерігати за рибним ланчем птахів, під час якого один з’їдає до 1,5 кг риби.

Пелікан у київському зоопарку. Фото: КМДА

До того ж цього року працівники зоопарку додатково встановили для них дерев’яні настили та облаштували природні місця для гніздування.

У КМДА розповіли, що центральні квиткові каси зоопарку працюють:

у понеділок із 12:00 до 16:00;

із вівторка до неділі — з 10:00 до 16:00.

Вхід у зоопарк — до 16:00, перебування на території — до 17:30.

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