Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів arrow

У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів

4 квітня 2024 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів
Лось у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів. Однак птахів стало все менше.

Про це заповідник повідомив у Facebook у четвер, 4 квітня.

Читайте також:

Тварини в Чорнобилі

Час від часу працівники заповідника здійснюють обліки птахів на водоймі-охолоджувачі Чорнобильської АЕС. Тоді ж вони спостерігають за іншими тваринами. 

Чотири баклани, три крижні та 11 орланів було зафіксовано 25 березня. У заповіднику зазначили, що це дуже мала кількість для такого періоду. Там сподіваються, що більше пернатих з’явиться пізніше.

"Зате лосів, як ніколи, побачили рекордну кількість — 17: 5 на розподільчій дамбі й ще 12 тварин по дамбі вздовж р. Прип’ять. Зрозуміло, що всіх не помітили", — йдеться у повідомленні.

Лось у Чорнобильському заповіднику
Лось у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Річка є перешкодою для мігруючих лосів, які не поспішають її перетинати, так і концентруються.

null
Допис заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Фельдман Екопарк, який розташований в Харківській області, повернувся амурський тигр. Тварина була евакуйована через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та обстріли.

Також у Національний природний парк "Тузлівські лимани" повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію, та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.

тварини
птиці
Чорнобильська АЕС
Чорнобиль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК