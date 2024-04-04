У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів

Лось у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів. Однак птахів стало все менше.

Про це заповідник повідомив у Facebook у четвер, 4 квітня.

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Час від часу працівники заповідника здійснюють обліки птахів на водоймі-охолоджувачі Чорнобильської АЕС. Тоді ж вони спостерігають за іншими тваринами.

Чотири баклани, три крижні та 11 орланів було зафіксовано 25 березня. У заповіднику зазначили, що це дуже мала кількість для такого періоду. Там сподіваються, що більше пернатих з’явиться пізніше.

"Зате лосів, як ніколи, побачили рекордну кількість — 17: 5 на розподільчій дамбі й ще 12 тварин по дамбі вздовж р. Прип’ять. Зрозуміло, що всіх не помітили", — йдеться у повідомленні.

Лось у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Річка є перешкодою для мігруючих лосів, які не поспішають її перетинати, так і концентруються.

Допис заповідника. Фото: скриншот

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