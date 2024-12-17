В Киеве в четырех районах обнаружили обломки вражеских беспилотников

Обломки "Шахеда". Фото: Андрей Небытов

Российские войска применили дроны по Киеву и области в ночь на 17 декабря. В результате атаки обломки беспилотников упали в четырех районах столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Известно, что падение обломков было зафиксировано в четырех районах столицы: в Соломенском районе обломки повредили легковой автомобиль, в Печерском районе обломок попал в жилой дом, повредив окно.

А в Днепровском районе обломки повредили остекление окон в жилом доме.

Также в Голосеевском районе Киева обнаружили обломок, упавший во двор жилого дома.

Сообщение от КМВА. Фото: скриншот

Информации о пострадавших пока нет. Оперативные данные уточняются.

Напомним, вчера, 16 декабря, в Хмельницкой области в результате атаки беспилотников раздавались взрывы.

А 13 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам в нескольких областях Украины, применив различные виды ракет и беспилотников.