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В четырех районах Киева упали обломки от БпЛА — какие повреждения

17 декабря 2024 11:14
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве в четырех районах обнаружили обломки вражеских беспилотников
Обломки "Шахеда". Фото: Андрей Небытов
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска применили дроны по Киеву и области в ночь на 17 декабря. В результате атаки обломки беспилотников упали в четырех районах столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Известно, что падение обломков было зафиксировано в четырех районах столицы: в Соломенском районе обломки повредили легковой автомобиль, в Печерском районе обломок попал в жилой дом, повредив окно.

А в Днепровском районе обломки повредили остекление окон в жилом доме.

Также в Голосеевском районе Киева обнаружили обломок, упавший во двор жилого дома.

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Сообщение от КМВА. Фото: скриншот

Информации о пострадавших пока нет. Оперативные данные уточняются.

Напомним, вчера, 16 декабря, в Хмельницкой области в результате атаки беспилотников раздавались взрывы.

А 13 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам в нескольких областях Украины, применив различные виды ракет и беспилотников.

Киев российские войска война в Украине атака Шахед БпЛА

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