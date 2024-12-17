У Києві в чотирьох районах виявили уламки ворожих безпілотників

У чотирьох районах Києва впали уламки від БпЛА — які пошкодження
Російські війська застосували дрони по Києву та області в ніч проти 17 грудня. В результаті атаки уламки безпілотників впали у чотирьох районах столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Падіння уламків БпЛА у Києві 17 грудня
Відомо, що падіння уламків зафіксували у чотирьох районах столиці: у Солом'янському районі уламки пошкодили легковий автомобіль, у Печерському районі уламок влучив у житловий будинок, пошкодивши вікно.
А в Дніпровському районі уламки пошкодили скління вікон у житловому будинку.
Також в Голосіївському районі Києва виявили уламок, який впав у двір житлового будинку.
Інформації про постраждалих наразі немає. Оперативні дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора, 16 грудня, у Хмельницькій області внаслідок атаки безпілотників лунали вибухи.
А 13 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по енергооб'єктах в кількох областях України, застосувавши різні види ракет та безпілотників.
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