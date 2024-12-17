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У чотирьох районах Києва впали уламки від БпЛА — які пошкодження

17 грудня 2024 11:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві в чотирьох районах виявили уламки ворожих безпілотників
Уламки "Шахеда". Фото: Андрій Нєбитов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська застосували дрони по Києву та області в ніч проти 17 грудня. В результаті атаки уламки безпілотників впали у чотирьох районах столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Відомо, що падіння уламків зафіксували у чотирьох районах столиці: у Солом'янському районі уламки пошкодили легковий автомобіль, у Печерському районі уламок влучив у житловий будинок, пошкодивши вікно.  

А в Дніпровському районі уламки пошкодили скління вікон у житловому будинку.

Також в Голосіївському районі Києва виявили уламок, який впав у двір житлового будинку. 

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Повідомлення від КМВА. Фото: скриншот

Інформації про постраждалих наразі немає. Оперативні дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора, 16 грудня, у Хмельницькій області внаслідок атаки безпілотників лунали вибухи. 

А 13 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по енергооб'єктах в кількох областях України, застосувавши різні види ракет та безпілотників.

Київ російські війська війна в Україні атака Шахед БпЛА

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