Ранкова повітряна тривога в Києві та низці областей — яка небезпека

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: Громадське Радіо/Twitter

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, вранці у вівторок, 17 грудня. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вранці 17 грудня

Карта повітряних тривог в Україні станом на 06:14 17 грудня

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 06:06 БпЛА в центрі Сумської області летіли на північний схід, "Шахеди" на південному заході та південному сході Чернігівської області тримали курс на захід, а безпілотники на північному заході Харківської області прямували на південь. О 06:08 стало відомо, що напрямку Броварів і Києва летить ударний БпЛА з північного сходу.

Раніше вранці 17 грудня оголосили повітряну тривогу в Київській області. Військові попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що вранці 16 грудня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Хмельницькій області. Регіон опинився під атакою ударних безпілотників.