Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві та низці областей повітряна тривога — яка небезпека arrow

У Києві та низці областей повітряна тривога — яка небезпека

17 грудня 2024 06:14
Чекарьова Марія - редактор
Ранкова повітряна тривога в Києві та низці областей — яка небезпека
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: Громадське Радіо/Twitter
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, вранці у вівторок, 17 грудня. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА.

Читайте також:
Атака БпЛА вранці 17 грудня
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вранці 17 грудня

Повітряна тривога в Україні вранці 17 грудня
Карта повітряних тривог в Україні станом на 06:14 17 грудня

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 06:06 БпЛА в центрі Сумської області летіли на північний схід, "Шахеди" на південному заході та південному сході Чернігівської області тримали курс на захід, а безпілотники на північному заході Харківської області прямували на південь. О 06:08 стало відомо, що напрямку Броварів і Києва летить ударний БпЛА з північного сходу.

Раніше вранці 17 грудня оголосили повітряну тривогу в Київській області. Військові попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників. 

Також ми повідомляли, що вранці 16 грудня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Хмельницькій області. Регіон опинився під атакою ударних безпілотників.

Київ безпілотники повітряна тривога Шахед БпЛА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:30 У Садового розпочали відновлення зруйнованого Росією музея

08:30 Перевірка ТЦК — чи можуть затримати за відмову надати документи

08:26 В Росії підтвердили смерть генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова

08:02 На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

08:00 "Зимова єПідтримка" — як отримати гроші на дітей без "Дії"

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

07:50 У центрі Києва обмежать рух шляхопроводом

07:41 В Москві підірвали генерала, який закликав до хіматаки на ЗСУ

07:30 За що військовозобов'язаним загрожує штраф — відповідь юриста

07:21 Штаб-сержант відмовився від мобілізації — як його покарав суд

08:30 У Садового розпочали відновлення зруйнованого Росією музея

08:30 Перевірка ТЦК — чи можуть затримати за відмову надати документи

08:26 В Росії підтвердили смерть генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова

08:02 На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

08:00 "Зимова єПідтримка" — як отримати гроші на дітей без "Дії"

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

07:50 У центрі Києва обмежать рух шляхопроводом

07:41 В Москві підірвали генерала, який закликав до хіматаки на ЗСУ

07:30 За що військовозобов'язаним загрожує штраф — відповідь юриста

07:21 Штаб-сержант відмовився від мобілізації — як його покарав суд

07:10 Лікування військових — коли вони можуть отримати додаткові гроші

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям