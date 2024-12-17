Ранкова повітряна тривога в Києві та низці областей — яка небезпека

У Києві та низці областей повітряна тривога — яка небезпека
Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, вранці у вівторок, 17 грудня. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА.
Що відомо про повітряну тривогу вранці 17 грудня
За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 06:06 БпЛА в центрі Сумської області летіли на північний схід, "Шахеди" на південному заході та південному сході Чернігівської області тримали курс на захід, а безпілотники на північному заході Харківської області прямували на південь. О 06:08 стало відомо, що напрямку Броварів і Києва летить ударний БпЛА з північного сходу.
Раніше вранці 17 грудня оголосили повітряну тривогу в Київській області. Військові попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
Також ми повідомляли, що вранці 16 грудня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Хмельницькій області. Регіон опинився під атакою ударних безпілотників.
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