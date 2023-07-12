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В Дарницком районе Киева произошел взрыв в квартире: что известно

12 июля 2023 09:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Дарницком районе Киева произошел взрыв в квартире: что известно
Дарницкий район Киева. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня утро 12 июля для жителей Дарницкого района столицы начался не с кофе. Очевидцы сообщают о взрыве в одной из квартир.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Взрыв в Дарницком районе Киева

СМИ сообщают, что в многоэтажке в одной из квартир начался пожар. На месте работают спасатели и скорая помощь.

На данный момент пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. Все детали уточняются.

 

Напомним, ранее мы писали, что временные проезды, разметка и дорожные знаки все это уже устроили на транспортном узле на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы. Также переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети, начали с перевода водопроводных сетей.

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