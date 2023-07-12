Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі: що відомо arrow

У Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі: що відомо

12 липня 2023 09:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі: що відомо
Дарницький район Києва. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, ранок 12 липня, для жителів Дарницького району столиці розпочався не з кави. Очевидці повідомляють про вибух у одній із квартир. 

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Читайте також:

Вибух у Дарницькому районі Києва

ЗМІ повідомляють, що в багатоповерхівці в одній із квартир почалась пожежа. На місці працюють рятувальники та "швидка" допомога.

Станом на зараз поки невідомо, що саме стало причиною вибуху. Усі деталі уточнюються.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочали з перекладання водопровідних мереж.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз