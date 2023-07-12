У Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі: що відомо

Дарницький район Києва. Фото: google.com

Сьогодні, ранок 12 липня, для жителів Дарницького району столиці розпочався не з кави. Очевидці повідомляють про вибух у одній із квартир.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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ЗМІ повідомляють, що в багатоповерхівці в одній із квартир почалась пожежа. На місці працюють рятувальники та "швидка" допомога.

Станом на зараз поки невідомо, що саме стало причиною вибуху. Усі деталі уточнюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочали з перекладання водопровідних мереж.