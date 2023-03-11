В некоторых районах Киева применили отключения света, — ДТЭК
В Киеве были применены стабилизационные отключения света в некоторых районах. Конкретно, в частях Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов были применены отключения в соответствии с графиками.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
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Отключение света
Повреждение оборудования энергообъектов привело к тому, что энергия не могла быть передана всем жителям указанных районов. В связи с этим, по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения в соответствии с графиками, которые размещены на сайте.
Применение стабилизационных отключений может быть необходимо, когда не хватает мощности на производстве или при нештатных ситуациях, например, при повреждении оборудования. Хотя такие отключения являются временными мерами и проводятся в соответствии с графиками, они могут вызвать неудобства у жителей районов, где были применены.
Напомним, что после 15 массированных ракетных атак и 18 атак дронами восстанавливается энергосистема Украины. Некоторые регионы уже вернули электроснабжение благодаря аварийному ремонту тепловых электростанций и магистральных сетей.