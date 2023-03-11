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У деяких районах Києва застосували відключення світла, — ДТЕК

11 березня 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення електроенергії
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві було застосовано стабілізаційні відключення світла у деяких районах. Конкретно, в частинах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів було застосовано відключення відповідно до графіків.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Відключення світла

Пошкодження обладнання енергооб'єктів призвело до того, що енергія не могла бути передана всім мешканцям вказаних районів. У зв'язку з цим, за командою Укренерго було частково застосовано стабілізаційні відключення відповідно до графіків, які розміщені на сайті.

Застосування стабілізаційних відключень може бути необхідним, коли не вистачає потужності на виробництві або при позаштатних ситуаціях, наприклад, при пошкодженні обладнання. Хоча такі відключення є тимчасовими заходами та проводяться відповідно до графіків, вони можуть спричинити незручності у мешканців районів, де були застосовані.

Нагадаємо, що після 15 масованих ракетних атак та 18 атак дронами відновлюється енергосистема України. Деякі регіони вже повернули електропостачання завдяки аварійному ремонту теплових електростанцій та магістральних мереж.

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