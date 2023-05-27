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В День Киева братья Кличко обратились к горожанам с трогательным поздравлением

27 мая 2023 13:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В День Киева братья Кличко обратились к горожанам с трогательным поздравлением
Владимир и Виталий Кличко в Киеве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 27 мая, столица Украины город Киев — празднует день рождения. Братья Кличко Виталий и Владимир поздравили киевлян и всех украинцев с днем города.

Соответствующее видео мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своих соцсетях.

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"Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда — под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется здесь", — сказали Кличко в видеообращении.

Они добавили, что любят город и вместе со всеми украинцами делают столицу сильнее, красивее и более европейской.

"С Днем рождения, Киев! Ты — сердце и душа Украина. Слава Киеву! Слава Украине!" — подытожили братья.

Напомним, в День города Киева Новини.LIVE рассказали, какие подарки получила столица в течение года от европейских стран. В частности, это саженцы тюльпанов, граффити на архитектурных зданиях и разные виды транспорта.

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