В День Киева братья Кличко обратились к горожанам с трогательным поздравлением
В субботу, 27 мая, столица Украины город Киев — празднует день рождения. Братья Кличко Виталий и Владимир поздравили киевлян и всех украинцев с днем города.
Соответствующее видео мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своих соцсетях.
День города Киева
"Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда — под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется здесь", — сказали Кличко в видеообращении.
Они добавили, что любят город и вместе со всеми украинцами делают столицу сильнее, красивее и более европейской.
"С Днем рождения, Киев! Ты — сердце и душа Украина. Слава Киеву! Слава Украине!" — подытожили братья.
Напомним, в День города Киева Новини.LIVE рассказали, какие подарки получила столица в течение года от европейских стран. В частности, это саженцы тюльпанов, граффити на архитектурных зданиях и разные виды транспорта.