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У День Києва брати Клички звернулися до містян зі зворушливим привітанням

27 травня 2023 13:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У День Києва брати Клички звернулися до містян зі зворушливим привітанням
Володимир та Віталій Клички у Києві. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 27 травня, столиця України місто Київ — святкує день народження. Брати Клички Віталій та Володимир привітали киян та усіх українців з днем міста.

Відповідне відео мер Києва Віталій Кличко опублікував у своїх соцмережах. 

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"Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди — під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут", — сказали Клички у відеозверненні. 

Вони додали, що люблять місто і разом з усіма українцями роблять столицю сильнішою, гарнішою і європейською.

"З Днем народження, Києве! Ти — серце і душа Україна. Слава Києву! Слава Україні!" — підсумували брати.

Нагадаємо, у День міста Києва столиця отримала подарунки від європейських країн. Зокрема, це саджанці тюльпанів, графіті на архітектурних будівлях та різні види транспорту.

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