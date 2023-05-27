У День Києва брати Клички звернулися до містян зі зворушливим привітанням

Володимир та Віталій Клички у Києві. Фото: скріншот з відео

У суботу, 27 травня, столиця України місто Київ — святкує день народження. Брати Клички Віталій та Володимир привітали киян та усіх українців з днем міста.

Відповідне відео мер Києва Віталій Кличко опублікував у своїх соцмережах.

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"Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди — під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут", — сказали Клички у відеозверненні.

Вони додали, що люблять місто і разом з усіма українцями роблять столицю сильнішою, гарнішою і європейською.

"З Днем народження, Києве! Ти — серце і душа Україна. Слава Києву! Слава Україні!" — підсумували брати.

Нагадаємо, у День міста Києва столиця отримала подарунки від європейських країн. Зокрема, це саджанці тюльпанів, графіті на архітектурних будівлях та різні види транспорту.