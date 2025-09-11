Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Деснянской РГА раскрыли планы закупки новых укрытий в школы

В Деснянской РГА раскрыли планы закупки новых укрытий в школы

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 21:22
Все школы Троещины обеспечены укрытиями - Максим Бахматов
Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Все школы Троещины имеют укрытия. А некоторые из них рассчитаны на 1800 человек и оборудованы туалетами и зонами отдыха.

Об этом рассказал председатель Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Все школы Троещины обеспечены укрытиями

По его словам, на сегодня 90% школ района могут работать в первую смену именно благодаря наличию укрытий.

В то же время ситуация на Лесном массиве остается критической: укрытия есть только в 30% школ. Бахматов отметил, что за 3,5 года КГГА не построила ни одного полноценного укрытия в этом районе.

"Наш район один из первых подал перечень мест для установки мобильных укрытий на Лесном массиве еще два месяца назад — около 46 точек. Если все документы пройдут и успешно пройдут испытания, дальше будет возможность закупать и устанавливать укрытия, обслуживать их и поставить на баланс, чтобы там можно было спокойно находиться", — отметил Максим Бахматов.

Напомним, что бывший чиновник Шевченковской районной государственной администрации в Киеве переплатил более 1,8 млн гривен за ремонт школьных укрытий. Против чиновника направили обвинительный акт в суд.

Кроме того, в Киеве до сих пор сохраняется критическая нехватка защитных сооружений, и в отдельных районах укрытия покрывают лишь часть населения. Средства на их обустройство распределяются кулуарно, без целостной стратегии, утверждает глава КГГА Тимур Ткаченко.

Киев туалеты укрытия школа столица Максим Бахматов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации