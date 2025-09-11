Все школы Троещины обеспечены укрытиями - Максим Бахматов

Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Все школы Троещины имеют укрытия. А некоторые из них рассчитаны на 1800 человек и оборудованы туалетами и зонами отдыха.

Об этом рассказал председатель Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире "Київського часу".

Все школы Троещины обеспечены укрытиями

По его словам, на сегодня 90% школ района могут работать в первую смену именно благодаря наличию укрытий.

В то же время ситуация на Лесном массиве остается критической: укрытия есть только в 30% школ. Бахматов отметил, что за 3,5 года КГГА не построила ни одного полноценного укрытия в этом районе.

"Наш район один из первых подал перечень мест для установки мобильных укрытий на Лесном массиве еще два месяца назад — около 46 точек. Если все документы пройдут и успешно пройдут испытания, дальше будет возможность закупать и устанавливать укрытия, обслуживать их и поставить на баланс, чтобы там можно было спокойно находиться", — отметил Максим Бахматов.

Напомним, что бывший чиновник Шевченковской районной государственной администрации в Киеве переплатил более 1,8 млн гривен за ремонт школьных укрытий. Против чиновника направили обвинительный акт в суд.

Кроме того, в Киеве до сих пор сохраняется критическая нехватка защитных сооружений, и в отдельных районах укрытия покрывают лишь часть населения. Средства на их обустройство распределяются кулуарно, без целостной стратегии, утверждает глава КГГА Тимур Ткаченко.