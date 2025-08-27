Голова КМВА розкритикував роботу Кличка щодо укриттів

Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко

У Києві досі зберігається критична нестача захисних споруд, і в окремих районах укриття покривають лише частину населення. Кошти на їх облаштування розподіляються кулуарно, без цілісної стратегії, стверджує голова КМВА Тимур Ткаченко.

Про це він заявив в інтерв'ю Mind UA.

Реклама

Читайте також:

Проблеми з укриттями у столиці

Голова КМВА наголосив, що особливо складна ситуація спостерігається у Деснянському районі. Там укриття здатні забезпечити лише 40% жителів, а деякі з них розташовані за півтора кілометра від житлових будинків. Така віддаленість, за словами Ткаченка, є неприпустимою, адже ставить під загрозу життя людей у разі обстрілів.

"Якщо говорити відверто, такі рішення ухвалюються кулуарно — хтось вирішив, що на укриття слід витратити пів мільярда, мільярд чи два. А має бути цілісна стратегія, на яку можна опиратися. І суб’єктом її створення має бути профільний департамент, який підпорядковується Віталію Кличку", — зазначив Ткаченко.

Для виправлення ситуації Ткаченко пропонує будувати нові укриття або переобладнувати наявні приміщення. Але для цього потрібне фінансування, яке виділяє Київрада та розподіляє КМДА. За словами посадовця, нині профільний департамент не представив чіткого плану та постійно звітує про неможливість закупівлі модульних укриттів.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про можливе скорочення комендантської години у столиці та оновлення системи перепусток.

Раніше ми також інформували, що Тимур Ткаченко повідомив: невдовзі у столиці почнуть діяти нові правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобах, і будуть визначені спеціальні зони для відпочинку на воді.