Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Деснянській РДА розкрили плани закупівлі нових укриттів у школи

У Деснянській РДА розкрили плани закупівлі нових укриттів у школи

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 21:22
Усі школи Троєщини забезпечені укриттями - Максим Бахматов
Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Усі школи Троєщини мають укриття. А деякі з них розраховані на 1800 людей та обладнані туалетами й зонами відпочинку.

Про це розповів голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Усі школи Троєщини забезпечені укриттями

За його словами, на сьогодні 90% шкіл району можуть працювати у першу зміну саме завдяки наявності укриттів.

Водночас ситуація на Лісовому масиві залишається критичною: укриття є лише у 30% шкіл. Бахматов наголосив, що за 3,5 роки КМДА не збудувала жодного повноцінного укриття у цьому районі.

"Наш район один з перших подав перелік місць для встановлення мобільних укриттів на Лісовому масиві ще два місяці тому — близько 46 точок. Якщо всі документи пройдуть та успішно пройдуть випробування, далі буде можливість закуповувати та встановлювати укриття, обслуговувати їх і поставити на баланс, щоб там можна було спокійно перебувати", — зазначив Максим Бахматов.

Нагадаємо, що колишній посадовець Шевченківської районної державної адміністрації у Києві переплатив понад 1,8 млн гривень за ремонт шкільних укриттів. Проти чиновника скерували обвинувальний акт до суду.

Крім того, у Києві досі зберігається критична нестача захисних споруд, і в окремих районах укриття покривають лише частину населення. Кошти на їх облаштування розподіляються кулуарно, без цілісної стратегії, стверджує голова КМВА Тимур Ткаченко.

Київ туалети укриття школа столиця Максим Бахматов
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації