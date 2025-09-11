Усі школи Троєщини забезпечені укриттями - Максим Бахматов

Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Усі школи Троєщини мають укриття. А деякі з них розраховані на 1800 людей та обладнані туалетами й зонами відпочинку.

Про це розповів голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі "Київського часу".

Усі школи Троєщини забезпечені укриттями

За його словами, на сьогодні 90% шкіл району можуть працювати у першу зміну саме завдяки наявності укриттів.

Водночас ситуація на Лісовому масиві залишається критичною: укриття є лише у 30% шкіл. Бахматов наголосив, що за 3,5 роки КМДА не збудувала жодного повноцінного укриття у цьому районі.

"Наш район один з перших подав перелік місць для встановлення мобільних укриттів на Лісовому масиві ще два місяці тому — близько 46 точок. Якщо всі документи пройдуть та успішно пройдуть випробування, далі буде можливість закуповувати та встановлювати укриття, обслуговувати їх і поставити на баланс, щоб там можна було спокійно перебувати", — зазначив Максим Бахматов.

Нагадаємо, що колишній посадовець Шевченківської районної державної адміністрації у Києві переплатив понад 1,8 млн гривень за ремонт шкільних укриттів. Проти чиновника скерували обвинувальний акт до суду.

Крім того, у Києві досі зберігається критична нестача захисних споруд, і в окремих районах укриття покривають лише частину населення. Кошти на їх облаштування розподіляються кулуарно, без цілісної стратегії, стверджує голова КМВА Тимур Ткаченко.