В детском саду под Киевом появится солнечная электростанция

Подписание меморандума по установлению солнечной станции в киевском детском саду. Фото: Игорь Сапожко/Facebook

В городе Бровары под Киевом детский сад оборудуют солнечной электростанцией. Броварская громада стала одним из 12 победителей конкурса и теперь будет реализовывать проект по модернизации энергетических муниципальных объектов.

Об этом сообщил глава Броварского городского совета Игорь Сапожко в Facebook в пятницу, 2 августа.

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Подписание меморандума. Фото: Игорь Сапожко/Facebook

В детском саду "Капитошка" установят солнечную станцию на 35 кВт

Будут помогать устанавливать в Броварском детском саду "Капитошка" электростанцию немцы. Исполком Броварского городского совета подписал Меморандум о взаимопонимании с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) GmbH и общественной организацией "Школа энергоэффективности".

"Подписание Меморандума стало результатом кропотливой и мощной подготовительной деятельности, поэтому наша община стала победителем конкурса и одной из 12 общин Украины, где будут реализованы проекты по энергоэффективной модернизации муниципальных объектов", — отметил мэр.

Сапожко также добавил, что проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO).