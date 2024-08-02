У дитячому садку під Києвом з'явиться сонячна електростанція

У дитсадку під Києвом встановлять сонячну станцію — підписано меморандум
У місті Бровари під Києвом дитячий садок обладнають сонячною електростанцією. Броварська громада стала однією з 12 переможців конкурсу і тепер реалізовуватиме проєкт з модернізації енергетичних муніципальних об'єктів.
Про це повідомив голова Броварської міської ради Ігор Сапожко у Facebook у п'ятницю, 2 серпня.
У дитсадку "Капітошка" встановлять сонячну станцію на 35 кВт
Допомагатимуть встановлювати у Броварському дитячому садку "Капітошка" електростанцію німці. Виконком Броварської міської ради підписав Меморандум про взаєморозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та громадською організацією "Школа енергоефективності".
"Підписання Меморандуму стало результатом копіткої та потужної підготовчої діяльності, а відтак наша громада стала переможцем конкурсу та однією з 12 громад України, де буде реалізовано проєкти з енергоефективної модернізації муніципальних об’єктів", — зазначив мер.
Сапожко також додав, що цей проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO).
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