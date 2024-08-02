У дитячому садку під Києвом з'явиться сонячна електростанція

Підписання меморандуму щодо встановлення сонячної станції в київському дитсадку. Фото: Ігор Сапожко/Facebook

У місті Бровари під Києвом дитячий садок обладнають сонячною електростанцією. Броварська громада стала однією з 12 переможців конкурсу і тепер реалізовуватиме проєкт з модернізації енергетичних муніципальних об'єктів.

Про це повідомив голова Броварської міської ради Ігор Сапожко у Facebook у п'ятницю, 2 серпня.

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Підписання меморандуму. Фото: Ігор Сапожко/Facebook

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Допомагатимуть встановлювати у Броварському дитячому садку "Капітошка" електростанцію німці. Виконком Броварської міської ради підписав Меморандум про взаєморозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та громадською організацією "Школа енергоефективності".

"Підписання Меморандуму стало результатом копіткої та потужної підготовчої діяльності, а відтак наша громада стала переможцем конкурсу та однією з 12 громад України, де буде реалізовано проєкти з енергоефективної модернізації муніципальних об’єктів", — зазначив мер.

Сапожко також додав, що цей проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO).