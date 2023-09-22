В Днепровском районе столицы мощный пожар, спасатели уже на месте

В Днепровском районе столицы мощный пожар. Фото: скриншот

В Киеве около 7 утра, 22 сентября произошел пожар. Горит в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщают СМИ.

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Сообщается, что горит в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, загорелся магазин по продаже техники.

Также известно, что спасатели уже работают на месте. Больше подробностей позднее.

Напомним, 21 сентября, в российской Туле раздались мощные взрывы. В результате в городе пропало электричество. Также отмечается, что причиной отключения стала якобы аварийная ситуация.