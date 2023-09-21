В Киеве раздался взрыв: детали

Взрыв в Киеве

Вечером, 21 сентября, сетью начала распространяться информация о взрыве в Киеве. В то же время воздушной тревоги в городе не было.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрыв в Киеве

По неофициальной информации, неизвестный взорвал гранату по улице Харченко 26. В результате взрыва в некоторых квартирах вылетели окна.

Фото: скриншот

Позже стало известно, что причиной взрыва была не граната. Как оказалось, в Бортничах взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие. На место следуют все необходимые службы.

Фото: скриншот

Напомним, к утру 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

Добавим, во время утренней ракетной атаки на Киев в четверг, 21 сентября, в результате падения обломков пострадала 9-летняя девочка. Медики оказали ей необходимую помощь, и сейчас она находится в безопасном месте.